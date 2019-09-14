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«Тоттенхэм» уничтожил «Кристал Пэлас»

вчера, 18:52
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«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура АПЛ.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» 4:0 (4:0)
Голы: Сон 10, ван Анхольт 21 (автогол), Сон 23, Ламела 42

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Дэвис 76), Сиссоко, Уинкс (Н'Домбеле 66), Ламела, Эриксен, Сон, Кейн (Моура 85)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Кэхилл, Сако, ван Анхольт, Заха, Куяте (МакКарти 77), Миливоевич, Шлупп, Таунсенд (Камараса 85), Айю (Бентеке 71)
Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждения: Уинкс 45+2, Роуз 50, Вертонген 53, Эриксен 61, Айю 61, Уорд 89, Миливоевич 90+1

В предыдущем туре «Тоттенхэм» упустил победу в дерби против «Арсенала».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   268 / 763
вчера в 21:38
все лидеры победили,но в семье не без У.
DXTK
DXTK
   256 / 763
вчера в 21:12
ну вот могут когда захотят Шпор с победой.

PS смотрю там и Саут три очка взял нормально выходной идет.
dzvinka
dzvinka
   32 / 763
вчера в 20:22
и чего не продали днокейна реалу за 60-70 лямов, парочку сезонов назад?!)) сейчас и 20тки никто не даст.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   164 / 763
вчера в 19:14
ТТХ и болельщиков клуба с победой!
Сон сегодня затащил,молодец!
dimagas1
dimagas1
   75 / 763
вчера в 18:55
Куры разбили сервиз .
allemz
allemz
   22 / 763
вчера в 18:55
КПД команды выше, когда юзлесс Харря не путается под ногами.
Однозначно, калмык - будущее Тоттенхэма.
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 18:54
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