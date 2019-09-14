«Тоттенхэм» уничтожил «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура АПЛ.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» 4:0 (4:0)
Голы: Сон 10, ван Анхольт 21 (автогол), Сон 23, Ламела 42
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Дэвис 76), Сиссоко, Уинкс (Н'Домбеле 66), Ламела, Эриксен, Сон, Кейн (Моура 85)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Кэхилл, Сако, ван Анхольт, Заха, Куяте (МакКарти 77), Миливоевич, Шлупп, Таунсенд (Камараса 85), Айю (Бентеке 71)
Главный тренер: Ходжсон Рой.
Предупреждения: Уинкс 45+2, Роуз 50, Вертонген 53, Эриксен 61, Айю 61, Уорд 89, Миливоевич 90+1
В предыдущем туре «Тоттенхэм» упустил победу в дерби против «Арсенала».
PS смотрю там и Саут три очка взял нормально выходной идет.
PS смотрю там и Саут три очка взял нормально выходной идет.
Сон сегодня затащил,молодец!
Сон сегодня затащил,молодец!
Однозначно, калмык - будущее Тоттенхэма.
Однозначно, калмык - будущее Тоттенхэма.