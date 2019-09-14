«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной»

«Ювентус» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Ювентус» 0:0
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья (Чеккерини 83), Касерес, Поль Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли, Дальберт, Кьеза, Рибери (Боатенг 69)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
«Ювентус»: Щесны, Данило (Куадрадо 62), Бонуччи, де Лигт, Сандро, Дуглас Коста (Бернардески 8), Хедира, Пьянич (Бентанкур 44), Матюиди, Игуаин, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Касерес 10, Пьянич 14, Кьеза 37, де Лигт 46, Кастровилли 77, Бентанкур 82
В прошлом туре «Ювентус» одержал победу над «Наполи».
Для этого и нужен тренер. Аллегри из этих днарей максимум выжимал. Посмотрим что выжмет Сарри.
Для этого и нужен тренер. Аллегри из этих днарей максимум выжимал. Посмотрим что выжмет Сарри.
Аха-ха)
Аха-ха)
Ты меня со школотой не путай. Я им говорил, что лучшее - враг хорошего.
Ты меня со школотой не путай. Я им говорил, что лучшее - враг хорошего.
https://www.youtube.com/watch?v=f7XWifijOEM
Очень скучная игра. Такое ощущение, что Юве играл не напрягаясь, просто пришел матч отыграть для галочки.
Очень скучная игра. Такое ощущение, что Юве играл не напрягаясь, просто пришел матч отыграть для галочки.
https://youtu.be/Du_Y8IFL-ak