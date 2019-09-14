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«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной»

вчера, 17:59
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«Ювентус» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Ювентус» 0:0

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья (Чеккерини 83), Касерес, Поль Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли, Дальберт, Кьеза, Рибери (Боатенг 69)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

«Ювентус»: Щесны, Данило (Куадрадо 62), Бонуччи, де Лигт, Сандро, Дуглас Коста (Бернардески 8), Хедира, Пьянич (Бентанкур 44), Матюиди, Игуаин, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Касерес 10, Пьянич 14, Кьеза 37, де Лигт 46, Кастровилли 77, Бентанкур 82

В прошлом туре «Ювентус» одержал победу над «Наполи».

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Все комментарии
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин
   651 / 763
вчера в 23:39
А где был король Литвы? Говорят Рибери сыграл и был полезнее в разы дутого шампуня.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   683 / 763
вчера в 23:03
Норм результут с такой игрой, порадовали Де лигт и Данило,надеюсь через 5-6 матчей приноровяться к играм.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Bom Bom
   79 / 763
вчера в 22:19
С такой игрой сложно претендовать на успех не то что в Европе, а даже в Италии.
С таким составом ты хотел сказать?
Для этого и нужен тренер. Аллегри из этих днарей максимум выжимал. Посмотрим что выжмет Сарри.
BagioR
BagioR
   390 / 763
вчера в 21:28
Ща миланские 12никт начнут нос задирать. Эксперты трубить вовсю станут о якобы ослабевщем юве и т.д. а в конце сезона как всегда заткнутся.
Groove000
Groove000 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   226 / 763
вчера в 21:17
МЮ и Барса точно без трофеев останутся, а мы ещё поборемся.
Посмотрим)
DXTK
DXTK
   256 / 763
вчера в 21:15
Опять Пеналду потерялся на поле, видимо все силы на литву потратил, фиалки то по сильнее будут. ЗМ ему?
DGIIIIN
DGIIIIN
   545 / 763
вчера в 21:00
Ну нече взял вротан Ювентус бывает..

Аха-ха)
Bom Bom
Bom Bom
   645 / 763
вчера в 20:55
С такой игрой сложно претендовать на успех не то что в Европе, а даже в Италии.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил susanin ultrazenith
   79 / 763
вчера в 20:32
Ну насчёт Барсы готов поспорить!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       261 / 763
    вчера в 20:31
    МЮ и Барса точно без трофеев останутся, а мы ещё поборемся.
    Ну насчёт Барсы готов поспорить!
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Groove000
       79 / 763
    вчера в 20:30
    Походу, бабка без звания в этом сезоне останется. Игра не о чем
    МЮ и Барса точно без трофеев останутся, а мы ещё поборемся.
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Шишанутый
       79 / 763
    вчера в 20:29
    Нормальный результат. Ювентус все равно первый!
    Зато поганая игра. Но хуже всего это травмы Кьелини и Косты. Теперь в основе на два днаря больше. А 6 днарей это много даже для Сарри)
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений ответил Шишанутый
       159 / 763
    вчера в 20:15
    Нормальный результат. Ювентус все равно первый!
      Шишанутый
      Шишанутый
         44 / 763
      вчера в 20:12
      Нормальный результат. Ювентус все равно первый!
      поглотитель недоразумений
      поглотитель недоразумений ответил faneng
         159 / 763
      вчера в 20:00
      Я сразу подумал, что замена Аллегри на Сарри - странный ход. Чем Сарри лучше? Очевидно, что для Ювентуса лучший вариант был бы - Зидан. И для Зидана это был бы лучший вариант - вместо того, чтобы в Мадриде второй раз входить в ту же воду. Но вмешалась его жена и в результате все в проигрыше - Ювентус со слабым тренером, Реал играет еле-еле, Зидан теряет ореол победителя, сформировавшийся у него за счет трех кубков чемпионов.
      ореол теряет ха ха зидан обыкновенный чемоданный физрук
      faneng
      faneng
         721 / 763
      вчера в 19:52
      Я сразу подумал, что замена Аллегри на Сарри - странный ход. Чем Сарри лучше? Очевидно, что для Ювентуса лучший вариант был бы - Зидан. И для Зидана это был бы лучший вариант - вместо того, чтобы в Мадриде второй раз входить в ту же воду. Но вмешалась его жена и в результате все в проигрыше - Ювентус со слабым тренером, Реал играет еле-еле, Зидан теряет ореол победителя, сформировавшийся у него за счет трех кубков чемпионов.
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил allemz
         79 / 763
      вчера в 19:46
      Лол, когда говорил, что Аллегри зря слили и защищал его, вы чем только не поливали с бывшими глорами Реала. Дошло, уже хорошо. Лучше поздно, чем никогда!)
      Я тоже его всегда поддерживал. Тут очевидны тупые трансферы.
      Ты меня со школотой не путай. Я им говорил, что лучшее - враг хорошего.
      поглотитель недоразумений
      поглотитель недоразумений ответил League1
         159 / 763
      вчера в 19:38
      симулярес ложится, а бородатая чума не стесняясь забиват пендаль. Отвратительное зрелище.
      ты путаешь вашего лгтб-аналду с мессяй месся если и бьёт пендали то в разы меньше вашего голубого дружка
      поглотитель недоразумений
      поглотитель недоразумений ответил Insanely cool
         159 / 763
      вчера в 19:36
      В Валенсии до сих пор не могут найти следы тротилла в пластассовой бутылке, но экспертиза продолжается https://www.youtube.com/watch?v=Du_Y8IFL-ak
      не могут найти потому что там серьезные люди прикрывают их но все то знают что там произошло очень ужасное так как наши футболисты не симулируют ну кроме луиски тот иногда может а вот ваш дельфин всем дельфинам дельфин!
      fekir-1111
      fekir-1111 ответил NGYCR7
         502 / 763
      вчера в 19:28
      Травмы конечно внесли свои коррективы в игру Ювентуса. Очень скучная игра. Такое ощущение, что Юве играл не напрягаясь, просто пришел матч отыграть для галочки.
      в ювентус мамбиков надо скупать,может толку больше будет.
      Groove000
      Groove000
         226 / 763
      вчера в 19:27
      Походу, бабка без звания в этом сезоне останется. Игра не о чем
      fekir-1111
      fekir-1111 ответил 773sergeytank
         502 / 763
      вчера в 19:26
      Рабы чипсоеда уже все здесь.
        iBragim2102
        iBragim2102
           679 / 763
        вчера в 19:22
        У меня нехорошее ощущение, что Сарри, в этом году, опять в Серии А будет вторым
        Тео Джонс
        Тео Джонс
           168 / 763
        вчера в 19:17
        Как обычно, когда соперник не уровня фарер или фронзиноне гелевый куда то испаряется гыгы.
        волгoдoн
        волгoдoн ответил EAGinLE
           131 / 763
        вчера в 19:12
        И ничья хорошо
        Сан-Марино хорошо,Уэльс хорошо..а Литва лучше)
        League1
        League1 ответил Insanely cool
           115 / 763
        вчера в 19:06
        В Валенсии до сих пор не могут найти следы тротилла в пластассовой бутылке, но экспертиза продолжается https://www.youtube.com/watch?v=Du_Y8IFL-ak
        симулярес ложится, а бородатая чума не стесняясь забиват пендаль. Отвратительное зрелище.
        NGYCR7
        NGYCR7
           250 / 763
        вчера в 18:52
        Травмы конечно внесли свои коррективы в игру Ювентуса.

        Очень скучная игра. Такое ощущение, что Юве играл не напрягаясь, просто пришел матч отыграть для галочки.
        EAGinLE
        EAGinLE
           21 / 763
        вчера в 18:41
        И ничья хорошо
        Insanely cool
        Insanely cool ответил поглотитель недоразумений
           192 / 763
        вчера в 18:37
        так девчушке толком в штрафную не давали зайти и от своей беспомощности она начала дельфинить где то возле центра поля)
        В Валенсии до сих пор не могут найти следы тротилла в пластассовой бутылке, но экспертиза продолжается
        ДАША Д
        ДАША Д
           117 / 763
        вчера в 18:35
        Что-то пошло не так.
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