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«Ливерпуль» смял сопротивление «Ньюкасла»

вчера, 16:23
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«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче 5-го тура АПЛ

После этого матча «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ (15 очков), а «Ньюкасл» занимает 14-ю строчку (4 очка).

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» - «Ньюкасл Юнайтед» - 3:1 (2:1)
Голы: Мане 28, Мане 40, Салах 72 - Виллемс 7

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири 84), Салах, Мане, Ориги (Роберто Фирмино 37)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт (Манкильо 67), Шер (Фернандес 82), Лассельс, Дамметт, Виллемс, Альмирон (Муто 67), Хэйден, Шелви, Атсу, Жоэлинтон
Главный тренер: Брюс Стив.

Напомним, что «Ливерпуль» с разгромным счетом обыграл «Бернли» в матче 4-го тура АПЛ.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   49 / 763
вчера в 21:54
Красавцы! С победой, ребзя) 5 из 5.Хейтеры а ауте, ахаха
АПЛ рулит
АПЛ рулит ответил beefs
   164 / 763
вчера в 21:00
еще шаг к чемпионству...
К чемпионству еще очень далеко,нужно на протяжении всего сезона стабильно играть потому что Сити опасная команда и прошлый сезон тому доказательство когда Ливерпуль оторвался от Сити на 7 очков а потом Ливерпуль расслабился а Сити догнал их но я надеюсь что в этом сезоне Ливерпуль будет стабильно играть и выиграет чемпионат
andsuman
andsuman ответил anyway
вчера в 19:53
очередной отскок колбасы, который только напрасно подстегнет надежды ливерных фенбоев на титул апл, которого им конечно не видать)
про лч тоже так говорили,
но...
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   98 / 763
вчера в 19:27
Видимо местные манки перепутали ветки, комментируя про отскок, потому что отскок произошел на траффорд.
anyway
anyway
   442 / 763
вчера в 19:15
очередной отскок колбасы, который только напрасно подстегнет надежды ливерных фенбоев на титул апл, которого им конечно не видать)
lobsterdam
lobsterdam
   240 / 763
вчера в 19:04
ньюкасл юнайтед простил лфк, пару моментов было убойных.
yudin_duda
yudin_duda ответил beefs
   420 / 763
вчера в 18:57
Не переживай, свой жырорт у этого состава тоже найдется))
beefs
beefs
   134 / 763
вчера в 18:22
еще шаг к чемпионству...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   535 / 763
вчера в 17:59
Молодцы
STVA 1
STVA 1
   67 / 763
вчера в 17:26
Ожидаемая победа ))
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 763
вчера в 17:26
С победой!
Смял... сыграли своё, немного реализовали
Zenit_84
Zenit_84
   106 / 763
вчера в 17:21
Почти порвали
drug01
drug01
   94 / 763
вчера в 17:20
С победой,,,,!
ДСА
ДСА
   110 / 763
вчера в 17:09
В победе мало кто сомневался.
juvenale
juvenale
   57 / 763
вчера в 17:04
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 17:02
    Ливерпуль с победой!
    Забаненный Аналитик
    Забаненный Аналитик ответил Insanely cool
       8 / 763
    вчера в 16:54
    Чемпионскую игру показала твоя Барса на Энфилде, что до сих весь мир угорает
    Не травмируй его, у каталонцев после ничьей с их любимым вроде бы соперником "Осасуной" еще болит, а сегодня их еще "Валенсия" размотает))
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответил El Dassory
       268 / 763
    вчера в 16:54
    Смял сопротивление, неплохо звучит.
    смяли,как туалетную бумагу,- вот это звучит!
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответил da da da
       268 / 763
    вчера в 16:53
    3-1 против нулевого Ньюкасла без Рафы,не чемпионская игра,Сити чемпион.
    вроде бы и 3-1 против минусового МЮ!!! йоперный марокканец.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       268 / 763
    вчера в 16:51
    Фирму надо срочно покупать,пока цена не выросла. Он бы на Роналду столько голевых выкатывал,что Реал и Барсу 10/0 разгромили. Про Баварию и ПСЖ лучше промолчу,что бы глорики инфаркт не получили.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       268 / 763
    вчера в 16:50
    смотрю какой то Ливерпульль решил в поддавки поиграть с сороками. Это вам не какая нибудь килька в банке,что дома проиграла. Сейчас во втором и Юве решит исход матча,надо хозяев слегка ублажить.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       98 / 763
    вчера в 16:43
    Победа на классе, но в начале первого тайма было нервно, когда пропустили, но в итоге 5 побед в 5 матчах, всех Красных с победой.
    Insanely cool
    Insanely cool ответил da da da
       192 / 763
    вчера в 16:37
    3-1 против нулевого Ньюкасла без Рафы,не чемпионская игра,Сити чемпион.
    Чемпионскую игру показала твоя Барса на Энфилде, что до сих весь мир угорает
    dzvinka
    dzvinka
       32 / 763
    вчера в 16:36
    Хорошая игра, мощьно и солидно отыграли, уверенно.
    у касла пожалуй лучшим был воротчик, засейвил еще 3-4 кроме тех что залетело.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
       103 / 763
    вчера в 16:36
    Парни молодцы.
    da da da
    da da da
       78 / 763
    вчера в 16:35
    3-1 против нулевого Ньюкасла без Рафы,не чемпионская игра,Сити чемпион.
    Klaus-S
    Klaus-S
       174 / 763
    вчера в 16:31
    Всех с победой. Очень понравился футбол в исполнении Ливерпуля. Заметил что в последних матчах Ливерпуль сильно прибавляет во вторых таймах.
    Травма Ориги, как ложка дегтя. Надеюсь , там ничего серьезного.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       181 / 763
    вчера в 16:29
    Красных с победой!
    cska plus
    cska plus
       1 / 763
    вчера в 16:27
    Слово смял тут ни к месту.
    Insanely cool
    Insanely cool
       192 / 763
    вчера в 16:27
    Ливер просто космос, отдельно выделю Фирмино, просто рвал и метал
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