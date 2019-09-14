«Ливерпуль» смял сопротивление «Ньюкасла»

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в матче 5-го тура АПЛ.
После этого матча «Ливерпуль» возглавляет таблицу АПЛ (15 очков), а «Ньюкасл» занимает 14-ю строчку (4 очка).
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» - «Ньюкасл Юнайтед» - 3:1 (2:1)
Голы: Мане 28, Мане 40, Салах 72 - Виллемс 7
«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири 84), Салах, Мане, Ориги (Роберто Фирмино 37)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт (Манкильо 67), Шер (Фернандес 82), Лассельс, Дамметт, Виллемс, Альмирон (Муто 67), Хэйден, Шелви, Атсу, Жоэлинтон
Главный тренер: Брюс Стив.
Напомним, что «Ливерпуль» с разгромным счетом обыграл «Бернли» в матче 4-го тура АПЛ.
но...
но...
Смял... сыграли своё, немного реализовали
Смял... сыграли своё, немного реализовали
у касла пожалуй лучшим был воротчик, засейвил еще 3-4 кроме тех что залетело.
у касла пожалуй лучшим был воротчик, засейвил еще 3-4 кроме тех что залетело.
Травма Ориги, как ложка дегтя. Надеюсь , там ничего серьезного.
Травма Ориги, как ложка дегтя. Надеюсь , там ничего серьезного.