«Спартак» уступил «Уралу»

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче 9-го тура чемпионата России.
«Спартак» (14 очков) располагается на шестом месте, «Урал» (13 очков) - восьмой.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Урал» 1:2 (1:0)
Голы: Жиго 12 - Ильин 47, Эль-Кабир 60
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Ещенко (Рассказов 70), Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль, Ларссон (Понсе 62), Шюррле
Главный тренер: Кононов Олег.
«Урал»: Баклов, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Бавин, Августиняк, Эль-Кабир (Насыров 90+2), Панюков (Егорычев 78), Димитров (Кухарчик 71), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Эль-Кабир 42, Августиняк 54, Тиль 63, Ароян 69, Жиго 85, Рассказов 90+1
Судья: Иванов Сергей.
В прошлом туре «Спартак» уступил «Зениту».
Видимо Федун ваш губы надул и ему пофиг на клуб раз держит этого бездаря
Видимо Федун ваш губы надул и ему пофиг на клуб раз держит этого бездаря
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Конунг Рагнар
Сегодня 09:01
Лион, вся Россия с вами! Не подведите, обыграйте питерский газовый проект!
Ответ Караул! Игнор
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Сегодня 09:05 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом"
Опять липовый пенальти в пользу питерского проекта. Позор!
-1
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kоrn3512.
Сегодня 09:21 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом"
Позор газировке!
1 Ответов 1
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tolctoy
Вчера 23:10 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом"
Интересно сколько народных денег заплатил политпроект кукуяну.
-----
Конунг Рагнар
Сегодня 09:01
Лион, вся Россия с вами! Не подведите, обыграйте питерский газовый проект!
Ответ Караул! Игнор
---
Сегодня 09:05 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом"
Опять липовый пенальти в пользу питерского проекта. Позор!
-1
------
kоrn3512.
Сегодня 09:21 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом"
Позор газировке!
1 Ответов 1
----------
tolctoy
Вчера 23:10 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом"
Интересно сколько народных денег заплатил политпроект кукуяну.