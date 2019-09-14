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«Спартак» уступил «Уралу»

вчера, 18:24
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«Спартак» проиграл «Уралу» в матче 9-го тура чемпионата России.

«Спартак» (14 очков) располагается на шестом месте, «Урал» (13 очков) - восьмой.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Урал» 1:2 (1:0)
Голы: Жиго 12 - Ильин 47, Эль-Кабир 60

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Ещенко (Рассказов 70), Крал, Зобнин, Бакаев, Тиль, Ларссон (Понсе 62), Шюррле
Главный тренер: Кононов Олег.

«Урал»: Баклов, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Бавин, Августиняк, Эль-Кабир (Насыров 90+2), Панюков (Егорычев 78), Димитров (Кухарчик 71), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Эль-Кабир 42, Августиняк 54, Тиль 63, Ароян 69, Жиго 85, Рассказов 90+1

Судья: Иванов Сергей.

В прошлом туре «Спартак» уступил «Зениту».

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Все комментарии
амурец
амурец
   72 / 763
сегодня в 01:51
Закономерный результат
Shpundya .
Shpundya . ответил Tostao
сегодня в 01:45
Кононов сделал от себя всё возможное, чтобы его с треском уволили. Федун ждёт невозможного?
Федун ещё пару партий поиграет , а потом подумает...Кононова реально жалко, у нас мало толковых тренеров, но он сделал свой выбор, а по сути и выбора у него не было изначально.
Алексей Овчинников
Алексей Овчинников ответил Гавроша
   171 / 763
сегодня в 01:32
Не обращай внимания на свиней - они сегодня злобные.
Свиньи злобные...На поле они всю игру драпали.Трусливо расступаясь перед воротами.А сей час почему то злобные..К чему бы это?
Гавроша
Гавроша
   12 / 763
сегодня в 00:56
рже
рже ответил Гавроша
   243 / 763
сегодня в 00:46
    рже
    рже
       243 / 763
    сегодня в 00:45
      Гавроша
      Гавроша
         12 / 763
      сегодня в 00:38
      Отрапидили спартак на открывашке.
      Гавроша
      Гавроша ответил Литейный 4
         12 / 763
      сегодня в 00:37
      Зато прекрасно открыты подобные комменты: ----- Конунг Рагнар Сегодня 09:01 Лион, вся Россия с вами! Не подведите, обыграйте питерский газовый проект! Ответ Караул! Игнор --- Сегодня 09:05 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом" Опять липовый пенальти в пользу питерского проекта. Позор! -1 ------ kоrn3512. Сегодня 09:21 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом" Позор газировке! 1 Ответов 1 ---------- tolctoy Вчера 23:10 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом" Интересно сколько народных денег заплатил политпроект кукуяну.
      Не обращай внимания на свиней - они сегодня злобные.
      Гавроша
      Гавроша ответил -Хостинский-
         12 / 763
      сегодня в 00:35
      3 удара в створ за 90 минут, это безобразие, к тому же это не с элитой Европы а просто крепышь Урал, позор
      Для спартака это выдающееся достижение! Не Зенит же они.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         4 / 763
      сегодня в 00:27
      Ох, Вовик Быстров на МАТЧ ТВ зажигал!!! И может слишком эмоционально, но справедливо!!!
      Алексей Овчинников
      Алексей Овчинников
         171 / 763
      сегодня в 00:16
      Надо будет насладиться ,казнью Кононова
      Алексей Овчинников
      Алексей Овчинников
         171 / 763
      сегодня в 00:09
      Следующая игра у Спама с Уфой? Или я путаю?
      КАМЮ
      КАМЮ ответил alexgurzan
         71 / 763
      вчера в 23:38
      Скрыл, один из них уже в бане.
      И зачем торопиться? Убрать можно было и через недельку-другую)))
      Алексей Овчинников
      Алексей Овчинников
         171 / 763
      вчера в 23:36
      Кстати на поле, они это продемонстрировали сегодня
      Алексей Овчинников
      Алексей Овчинников
         171 / 763
      вчера в 23:30
      Урал хорошая команда.Учитывая их скромный бюджет.
      -Хостинский-
      -Хостинский-
         461 / 763
      вчера в 23:28
      3 удара в створ за 90 минут, это безобразие, к тому же это не с элитой Европы а просто крепышь Урал, позор
      -Хостинский-
      -Хостинский-
         461 / 763
      вчера в 23:23
      Видимо Кононов не то что бы не справляется с работой, а его уже ненавидят большинство болельщиков Спартака.
      Видимо Федун ваш губы надул и ему пофиг на клуб раз держит этого бездаря
      Алексей Овчинников
      Алексей Овчинников ответил Литейный 4
         171 / 763
      вчера в 23:18
      Забудь о морали всяк сюда входящий! Гыгыгы
      Так а чё смеяться то?Разобранная по запчастям команда Спам.Тренер - недоразумение.
      Туалетный Утёнок
      Туалетный Утёнок
         147 / 763
      вчера в 23:18
      сас
      alexgurzan
      alexgurzan ответил Литейный 4
         104 / 763
      вчера в 23:18
      Зато прекрасно открыты подобные комменты: ----- Конунг Рагнар Сегодня 09:01 Лион, вся Россия с вами! Не подведите, обыграйте питерский газовый проект! Ответ Караул! Игнор --- Сегодня 09:05 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом" Опять липовый пенальти в пользу питерского проекта. Позор! -1 ------ kоrn3512. Сегодня 09:21 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом" Позор газировке! 1 Ответов 1 ---------- tolctoy Вчера 23:10 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом" Интересно сколько народных денег заплатил политпроект кукуяну.
      Скрыл, один из них уже в бане.
      Литейный 4
      Литейный 4
         3 / 763
      вчера в 23:16
      Забудь о морали всяк сюда входящий! Гыгыгы
      Алексей Овчинников
      Алексей Овчинников ответил Leha-ha50
         171 / 763
      вчера в 23:09
      Не ругайте пианиста, он играет как умеет!!!
      Как друзья вы не садитесь. Всё в музыканты не годитесь! Мясная фальшивая гармошка
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил mangoх12
         3 / 763
      вчера в 23:09
      Литейный 4 Сегодня 21:12 Не выдержал мазутный проект натиск фаворита этого матча. Гыгыгы Скрыть Немного троллинга ------------------- уже за мазутный проект стали закрывать ) , чет не видел чтобы за газовый прокет закрывали почему так ? Почему у вас только на одну команду такая реакция. Об этом весь сайт говорит. Вы представляете Спартак ?
      Зато прекрасно открыты подобные комменты:
      -----


      Конунг Рагнар
      Сегодня 09:01
      Лион, вся Россия с вами! Не подведите, обыграйте питерский газовый проект!
      Ответ Караул! Игнор
      ---
      Сегодня 09:05 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом"
      Опять липовый пенальти в пользу питерского проекта. Позор!
      -1
      ------
      kоrn3512.
      Сегодня 09:21 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом"
      Позор газировке!
      1 Ответов 1
      ----------
      tolctoy
      Вчера 23:10 "Зенит" одержал комфортную победу над тульским "Арсеналом"
      Интересно сколько народных денег заплатил политпроект кукуяну.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         4 / 763
      вчера в 23:07
      Не ругайте пианиста, он играет как умеет!!!
      andromend
      andromend
         539 / 763
      вчера в 23:07
      Не мое, конечно, дело в спамовские дела лезть, но что то мне подсказывает, что не соасем тут в Кононове проблема. После успешного Романцева, кто только не брался тренеровать и все кончалось каким нибудь скандалом тренерским.То игроки сливали, то руководство тренера пинками гнало. Вон Эмери прям из раздевалки погнали, а он потом три раза Кубок подрял после Спартака брал. Что то тут в самой команде не так.
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс
         143 / 763
      вчера в 23:07
      Жаль тех ,кто продолжает считать себя вИлликими.
      wingback
      wingback
         280 / 763
      вчера в 23:02
      Великий 43-й
      Великий 43-й ответил Алексей Овчинников
         456 / 763
      вчера в 23:01
      Ошибся Ты. Я не питерский и в ваши неформальные, нетрадиционные игры - не играю. Извини
      Алексей Овчинников
      Алексей Овчинников ответил Великий 43-й
         171 / 763
      вчера в 22:59
      У питерских культ пассивного нагибания, общеизвестный же факт! Не удивлен...
        Великий 43-й
        Великий 43-й ответил НЕ президент рфс
           456 / 763
        вчера в 22:52
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