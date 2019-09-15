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Федерация футбола Испании хочет натурализовать Фати

сегодня, 09:06

Тренер сборной Испании Роберт Морено заявил, что Федерация футбола Испании работает над тем, чтобы натурализовать 16-летнего игрока «Барселоны» Анссумане Фати. Родиной Фати является Гвинея-Бисау, однако футболист уже долгое время проживает в Испании.

В Федерации футбола Испании работают над этим вопросом. Эта организация хочет, чтобы в команде играли лучшие футболисты. Фати - большая радость для «Барселоны», ведь он их воспитанник. Нужно оставаться спокойными. Я надеюсь, что Фати будет в нашей команде.

Ранее мы сообщали, что Фати стал самым юным автором гола и передачи в одном матче Ла Лиги.

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Все комментарии
волгoдoн
волгoдoн ответил поглотитель недоразумений
   137 / 769
сегодня в 09:55
ты видимо чего то недопонимаешь при чем гном к федерации испании? а да просто надо гном написать везде что касается игроком барселоны надо писать гном! это очень умно!
от этого круглосуточного писателя редко встретишь что-то умное,так лишь бы ляпнуть
Igo0rek
Igo0rek ответил волгoдoн
   90 / 769
сегодня в 09:47
Ну кстати играл не плохо
Igo0rek
Igo0rek
   90 / 769
сегодня в 09:46
Сразу подсуетились
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил cska plus
   174 / 769
сегодня в 09:41
Если гном разрешит то можно.
ты видимо чего то недопонимаешь при чем гном к федерации испании? а да просто надо гном написать везде что касается игроком барселоны надо писать гном! это очень умно!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   174 / 769
сегодня в 09:39
гомофобы всего мира хотят натурализовать кристину пенальду
волгoдoн
волгoдoн ответил Aniva
   137 / 769
сегодня в 09:23
Скоро и сборная Испании будет состоять из одних зулуссов.
Помнится уже был на евро 2008 черненький бразильчик Маркус Сенна в составе сборной Испании ,с вильярреала,если не ошибаюсь.
волгoдoн
волгoдoн
   137 / 769
сегодня в 09:18
Россиянам тоже нужно подключаться,Гильермов с Фернандесовым не вечны)
Aniva
Aniva
   41 / 769
сегодня в 09:16
Скоро и сборная Испании будет состоять из одних зулуссов.
cska plus
cska plus
   1 / 769
сегодня в 09:08
Если гном разрешит то можно.
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