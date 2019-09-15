Федерация футбола Испании хочет натурализовать Фати

сегодня, 09:06

Тренер сборной Испании Роберт Морено заявил, что Федерация футбола Испании работает над тем, чтобы натурализовать 16-летнего игрока «Барселоны» . Родиной Фати является Гвинея-Бисау, однако футболист уже долгое время проживает в Испании.

В Федерации футбола Испании работают над этим вопросом. Эта организация хочет, чтобы в команде играли лучшие футболисты. Фати - большая радость для «Барселоны», ведь он их воспитанник. Нужно оставаться спокойными. Я надеюсь, что Фати будет в нашей команде.

Ранее мы сообщали, что Фати стал самым юным автором гола и передачи в одном матче Ла Лиги.