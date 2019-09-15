Гол Кришито не спас «Дженоа» от поражения с «Аталантой»

«Аталанта» обыграла «Дженоа» в матче 3-го тура Серии А.
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»
«Дженоа» - «Аталанта» - 1:2 (0:0)
Голы: Кришито 90+1 (пенальти) - Муриэль 64 (пенальти), Сапата 90+5
«Дженоа»: Раду, Ромеро, Сапата, Кришито, Гильоне (Анкерсен 82), Лерагер, Радованович (Сапонара 70), Шене, Баррека (Пандев 82), Куаме, Пинамонти
Главный тренер: Андреацолли Аурелио.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Масиелло, Хатебур, Пашалич (де Рон 56), Фройлер, Госенс, Иличич (Муриэль 60), Гомес, Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Ромеро 31, Масиелло 44, Иличич 45+1, Хатебур 48, Сапата 63, Пандев 90+2
В другом матче тура «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной».