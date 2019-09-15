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Гол Кришито не спас «Дженоа» от поражения с «Аталантой»

сегодня, 15:31
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» обыграла «Дженоа» в матче 3-го тура Серии А. 

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Дженоа» - «Аталанта» - 1:2 (0:0)
Голы: Кришито 90+1 (пенальти) - Муриэль 64 (пенальти), Сапата 90+5

«Дженоа»: Раду, Ромеро, Сапата, Кришито, Гильоне (Анкерсен 82), Лерагер, Радованович (Сапонара 70), Шене, Баррека (Пандев 82), Куаме, Пинамонти
Главный тренер: Андреацолли Аурелио.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Масиелло, Хатебур, Пашалич (де Рон 56), Фройлер, Госенс, Иличич (Муриэль 60), Гомес, Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Ромеро 31, Масиелло 44, Иличич 45+1, Хатебур 48, Сапата 63, Пандев 90+2

В другом матче тура «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной».

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Все комментарии
Adepta
Adepta
   25 / 780
сегодня в 16:28
Аталанту с победой!
dimagas1
dimagas1
   80 / 780
сегодня в 16:15
Будет хорошее настроение перед ЛЧ.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 780
сегодня в 15:58
Концовка удалась
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   6 / 780
сегодня в 15:41
Сапата красавца вколотил на 95 минуте)
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 15:40
Аталанту с победой!
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