Григорян - о матче с ЦСКА: «Я не буду пересматривать это г****»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от ЦСКА.
Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это г****. Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право.
Лишь бы в карманах погромче шуршало
Лишь бы в карманах погромче шуршало
не карасей нет вот и посмотрим что стоит наша премьер лига на
кого будут жаловаться
не карасей нет вот и посмотрим что стоит наша премьер лига на
кого будут жаловаться
Смотрю Вас не сколько не задело как оскорбление команды
Absinthe2
Сегодня 19:59
С г... играли, г... судил... Пересматривать это г... не стоит, согласен))
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если это не оскорбление команды значит так и в случае с мои комментарием Или вы задним числом как вчера будете сейчас подправлять его коммент ?
Смотрю Вас не сколько не задело как оскорбление команды
Absinthe2
Сегодня 19:59
С г... играли, г... судил... Пересматривать это г... не стоит, согласен))
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если это не оскорбление команды значит так и в случае с мои комментарием Или вы задним числом как вчера будете сейчас подправлять его коммент ?
"Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. ?"
ахаха оскорбления армейских он слышал, а своего игрока не услышал аж переспрашивать пришлось)) Со слухом у Григоряна явно полное г.
"Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. ?"
ахаха оскорбления армейских он слышал, а своего игрока не услышал аж переспрашивать пришлось)) Со слухом у Григоряна явно полное г.