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Григорян - о матче с ЦСКА: «Я не буду пересматривать это г****»

сегодня, 19:13
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от ЦСКА.

Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это г****. Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   107 / 798
сегодня в 22:45
Для твоего спартака УЕФА уже закончилась, ещё в квалификации. Все уже насмотрелись. Бугага.
oFANATo
oFANATo
   107 / 798
сегодня в 22:43
Да, да Григорян, обязательно пересмотри шикарные голы Бистровича и Магнуссона, может тогда и поймёшь в чем игроки ЦСКА превзошли игроков Тамбова.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил морозз
   4 / 798
сегодня в 22:06
У Гинера всегда репертуар был обширнее и круче!
В своем глазу желудь не видим!?!
SHMEL
SHMEL ответил Absinthe2
   62 / 798
сегодня в 21:45
Дальше - скучно) Бывай!
Потому как сказать по сути нечего,одни слезы...
МКС
МКС
   94 / 798
сегодня в 21:37
Да вилков готов быть хоть земляным червяком

Лишь бы в карманах погромче шуршало
jobss
jobss ответил Sunny.
   205 / 798
сегодня в 21:31
сначала уклонились от ответа -как всегда когда вы не правы , вот теперь меня это уловлетворяет))
вам сразу был дан ответ, что в данном случае оскорбление команды без брани - троллинг, подобное в адрес пользователя - бан
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   357 / 798
сегодня в 21:29
ну ладно скоро посмотрим, уефа начинается там там не вилков
не карасей нет вот и посмотрим что стоит наша премьер лига на
кого будут жаловаться
joni1976
joni1976
   567 / 798
сегодня в 21:28
Бомбит что у него что у спартачей....приятно
Sunny.
Sunny. ответил jobss
   406 / 798
сегодня в 21:27
ответ лично пользователю, который сделал отрицательные выводы о команде, которую Вы поддерживаете, вопрос закрыт
сначала уклонились от ответа -как всегда когда вы не правы , вот теперь меня это уловлетворяет))
морозз
морозз ответил Leha-ha50
   36 / 798
сегодня в 21:21
Репертуар Федуна гораздо обширнее!!!
У Гинера всегда репертуар был обширнее и круче!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   382 / 798
сегодня в 21:11
конявые занесли чемоданчик
Tostao
Tostao
   298 / 798
сегодня в 21:07
    jobss
    jobss ответил Sunny.
       205 / 798
    сегодня в 21:04
    как спартачек играл так у вас маломальский намек это сразу троллинг команды , даже когда никто и не троллил ,а тут я смотрю вы пассивны ))
    все комментарии, которые нарушают правила, либо удаляются, либо скрываются, как в случае с троллингом ЦСКА
    jobss
    jobss ответил Sunny.
       205 / 798
    сегодня в 21:01
    Где вы там оскорбление пользователя то увидели ? г. это фамилия Григорян, ветка как раз про него т про кго выводы . Доказательств у вас никаких. Ваши домысли это не доказательства
    ответ лично пользователю, который сделал отрицательные выводы о команде, которую Вы поддерживаете, вопрос закрыт
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил Absinthe2
       410 / 798
    сегодня в 21:01
    Если бы он играл плечом то он не выставлял бы руку . Рука не была в естественном положении.
    Footbolista
    Footbolista
       6 / 798
    сегодня в 20:59
    Ну вот кони...а вы говорили за языком следить))...
    Sunny.
    Sunny. ответил jobss
       406 / 798
    сегодня в 20:57
    это оскорбление команды, комментарий скрыт, а Вы подобное написали про пользователя - это уже бан
    Где вы там оскорбление пользователя то увидели ? г. это фамилия Григорян, ветка как раз про него т про кго выводы . Доказательств у вас никаких. Ваши домысли это не доказательства
    Sunny.
    Sunny. ответил jobss
       406 / 798
    сегодня в 20:54
    это оскорбление команды, комментарий скрыт, а Вы подобное написали про пользователя - это уже бан
    а что же сразу оскорбление не скрыли, я смотрю висит и действую по тому же сценарию , комменты в адрес спартака вам напоминать не надо было
    serh62
    serh62 ответил Absinthe2
       122 / 798
    сегодня в 20:53
    Умышленная игра рукой - это когда рукой ты прерываешь полет мяча. Мозги всё-таки не на месте, если, вообще, есть)
    наверное за такой коммент ты сам себе бан не выпишешь.....
    Sunny.
    Sunny.
       406 / 798
    сегодня в 20:52
    как спартачек играл так у вас маломальский намек это сразу троллинг команды , даже когда никто и не троллил ,а тут я смотрю вы пассивны ))
    jobss
    jobss ответил Sunny.
       205 / 798
    сегодня в 20:51
    Хех, Jobs с какого это бан ? Смотрю Вас не сколько не задело как оскорбление команды Absinthe2 Сегодня 19:59 С г... играли, г... судил... Пересматривать это г... не стоит, согласен)) ------------------------------------------------------------------------------------- если это не оскорбление команды значит так и в случае с мои комментарием Или вы задним числом как вчера будете сейчас подправлять его коммент ?
    это оскорбление команды, комментарий скрыт, а Вы подобное написали про пользователя - это уже бан
    Sunny.
    Sunny.
       406 / 798
    сегодня в 20:47
    Хех, Jobs с какого это бан ?
    Смотрю Вас не сколько не задело как оскорбление команды

    Absinthe2
    Сегодня 19:59
    С г... играли, г... судил... Пересматривать это г... не стоит, согласен))
    -------------------------------------------------------------------------------------
    если это не оскорбление команды значит так и в случае с мои комментарием Или вы задним числом как вчера будете сейчас подправлять его коммент ?
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 798
    сегодня в 20:34
    Заврался ара :
    "Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА. Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. ?"

    ахаха оскорбления армейских он слышал, а своего игрока не услышал аж переспрашивать пришлось)) Со слухом у Григоряна явно полное г.
    Absinthe2
    Absinthe2
       75 / 798
    сегодня в 20:30
      Absinthe2
      Absinthe2 ответил SHMEL
         75 / 798
      сегодня в 20:21
      Еще раз посмотри эпизод,для убедительности одень очки,спокойно,убедись,что защитник выбивал мяч предплечьем от ворот,что в футболе трактуется как игра рукой...😂
      Дальше - скучно) Бывай!
      SHMEL
      SHMEL ответил Absinthe2
         62 / 798
      сегодня в 20:16
      Умышленная игра рукой - это когда рукой ты прерываешь полет мяча. Мозги всё-таки не на месте, если, вообще, есть)
      Еще раз посмотри эпизод,для убедительности одень очки,спокойно,убедись,что защитник выбивал мяч предплечьем от ворот,что в футболе трактуется как игра рукой...😂
      SHMEL
      SHMEL
         62 / 798
      сегодня в 20:14
      Несчастные свинопоклонники пытаются из носа выковырять то,чего и в помине не было,потому как желчью истекают от победы славного ЦСКА!
      Absinthe2
      Absinthe2 ответил SHMEL
         75 / 798
      сегодня в 20:14
      Эк тебя торкнуло,что Вернблума вспомнил...Ты еще неандертальцев вспомни как они пузырь пинали...
      Разве это так давно было?) И вы ведь тогда так же, как и Вернблум, брызжа слюной, здесь доказывали, что судья прав))
      Absinthe2
      Absinthe2 ответил SHMEL
         75 / 798
      сегодня в 20:13
      А вот и нет!В футболе это называется умышленная игра рукой(там было целенаправленное движение) Мозги на месте,в отличии от твоих...
      Умышленная игра рукой - это когда рукой ты прерываешь полет мяча. Мозги всё-таки не на месте, если, вообще, есть)
      SHMEL
      SHMEL ответил Absinthe2
         62 / 798
      сегодня в 20:13
      Про пенку он молчит, потому что со скамейки ему не видно, а игру с г... он пересматривать не собирается. А оскорбления Чуперки?? Ты их слышал? Я вот, к примеру, видел, как Вернблум почти каждый матч орал на судей так, что забрызгал из слюной, но никаких удалений не было))
      Эк тебя торкнуло,что Вернблума вспомнил...Ты еще неандертальцев вспомни как они пузырь пинали...
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