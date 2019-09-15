Григорян - о матче с ЦСКА: «Я не буду пересматривать это г****»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал поражение от ЦСКА .

Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это г****. Я неоднократно слышал оскорбления арбитра игроками ЦСКА . Но арбитр их не слышал. Я спросил Чуперку, было ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право.