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Столыпин: «Очень важная победа „Оренбурга“»

сегодня, 16:23
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал победу своей команды над «Рубином» в матче 9-го тура РПЛ (2:1).

Очень важная победа! Это долгожданный и важный триумф, впервые в этом сезоне выиграли на своем поле. Это отправная точка, дальше будем подниматься выше, но работы много еще.

Улучшается игра или нет, скажет результат. Как очки будем набирать, так и будем делать выводы. Сегодня результат положительный, готовимся к следующей игре.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   118 / 780
сегодня в 16:37
Молодцы !!!
С Победой " ОРЕНБУРГ " !
Adepta
Adepta
   25 / 780
сегодня в 16:27
Оренбург с победой, молодцы!
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 16:25
Все победы важные!
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