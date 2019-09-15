Столыпин: «Очень важная победа „Оренбурга“»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал победу своей команды над «Рубином» в матче 9-го тура РПЛ (2:1).

Очень важная победа! Это долгожданный и важный триумф, впервые в этом сезоне выиграли на своем поле. Это отправная точка, дальше будем подниматься выше, но работы много еще.

Улучшается игра или нет, скажет результат. Как очки будем набирать, так и будем делать выводы. Сегодня результат положительный, готовимся к следующей игре.