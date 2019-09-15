Быстров: «Складывается ощущение, что „Спартак“ борется за 7-е место»

Бывший полузащитник «Спартака» раскритиковал команду за недавние результаты.

Если капитан команды выходит и предъявляет претензии атакующим футболистам, переходя на личности, значит, нет команды. Обычно такие ситуации случаются за закрытыми дверьми. Если бы мне такое сказали, было бы неприятно. Джикия — опытный футболист, капитан. Наверное, он погорячился. Джикия тоже ошибается, защита «Спартака» действует не намного лучше атаки. Лучше бы они стали одной командой, а не атакующими или обороняющимися. Да, Джикия — боец, он заводит трибуны, но на игре это никак не сказывается.

Тренер должен искать командные связи. Если на 70-й минуте твоя команда проигрывает, а ты меняешь защитника на защитника, значит, тебя всё устраивает. Объясните, что происходит? Объявите во всеуслышание, что «Спартак» борется за седьмое место.