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Быстров: «Складывается ощущение, что „Спартак“ борется за 7-е место»

сегодня, 18:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал команду за недавние результаты.

Если капитан команды выходит и предъявляет претензии атакующим футболистам, переходя на личности, значит, нет команды. Обычно такие ситуации случаются за закрытыми дверьми. Если бы мне такое сказали, было бы неприятно. Джикия — опытный футболист, капитан. Наверное, он погорячился. Джикия тоже ошибается, защита «Спартака» действует не намного лучше атаки. Лучше бы они стали одной командой, а не атакующими или обороняющимися. Да, Джикия — боец, он заводит трибуны, но на игре это никак не сказывается.

Тренер должен искать командные связи. Если на 70-й минуте твоя команда проигрывает, а ты меняешь защитника на защитника, значит, тебя всё устраивает. Объясните, что происходит? Объявите во всеуслышание, что «Спартак» борется за седьмое место.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   12 / 798
сегодня в 20:28
Для них и 7 место жирно.
Юрниекс
Юрниекс
   319 / 798
сегодня в 19:44
А что..шансы есть...ну пусть не седьмое...но в десяткн может и будут...Просто на судьях Федуну экономить не надо. Иначе..здравствуй ФНЛ...
Anisovich
Anisovich
   691 / 798
сегодня в 19:11
Давненько спартак не куковал в пердиве.
Garrincha58
Garrincha58
   167 / 798
сегодня в 19:00
всё нормально всё наладится конкуренты сейчас начнут терять очки уставать а свинки пепи тут как тут и Быстрик и Рейнгольд и Ловец запоют другую песню
ДСА
ДСА
   135 / 798
сегодня в 18:44
Надо в еврокубки не попасть, что бы стать чемпионом.
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   27 / 798
сегодня в 18:41
Для свиней 7 место это слишком высоко будет. Их судьба это борьба в переходных матчах ФНЛ. Гыгыгы
Не буду повторяться )) Мечта всех .....!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 798
сегодня в 18:39
Для свиней 7 место это слишком высоко будет. Их судьба это борьба в переходных матчах ФНЛ. Гыгыгы
SHMEL
SHMEL
   62 / 798
сегодня в 18:36
Весь пищевик прогнил начиная с федуна,барыги цорна,тренера недотёпы кононова и набранных по объявлению ногомячистов.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   87 / 798
сегодня в 18:32
С Кононовым не будет и седьмого.
Nikola45
Nikola45 ответил Aniva
   27 / 798
сегодня в 18:31
Спартаку седьмое место скоро будет не по зубам, только пердив и ничего другого.
Мечта любого кто любит футбол ))
Nikola45
Nikola45
   27 / 798
сегодня в 18:30
Быстров за родную команду переживает! Не зря его не любил вираж! Всегда совесть на деньги менял!
Adepta
Adepta
   22 / 798
сегодня в 18:29
Цорн и коррупция уничтожают свиней.
311
311
   47 / 798
сегодня в 18:27
Спартак слил еврокубки чтобы сосредоточиться на сливе чемпионата)
cska plus
cska plus
   2 / 798
сегодня в 18:27
Для особо одарённых, спартак всегда борется за 7 место.
Aniva
Aniva
   33 / 798
сегодня в 18:23
Спартаку седьмое место скоро будет не по зубам, только пердив и ничего другого.
Байкал-38.
Байкал-38.
   59 / 798
сегодня в 18:17
Даже в руководстве понимают, что нечего делать Спартаку в еврокубках! Но зато можно отмывать бабло, покупать средник игроков в несколько раз дороже реальной стоимости, распил, откат на первом месте.
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