Магнуссон: «„Тамбов“ должен быть выше последнего места»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом»:
«Тамбов» — очень серьезный соперник, с ним сложно играть. То, что эта команда на последнем месте, — незаслуженный результат. Они нам доставили много хлопот. Во втором тайме приходилось терпеть, и в конце удалось склонить чашу весов в нашу пользу.
Пауза на матчи сборных? Практика игроков в национальных сборных помогает командам. Я вернулся из сборной свежим, и выплеснул всю энергию на поле за ЦСКА.
Ранее исландец забил один из мячей в этой встрече.