Магнуссон: «„Тамбов“ должен быть выше последнего места»

Защитник ЦСКА прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом»:

«Тамбов» — очень серьезный соперник, с ним сложно играть. То, что эта команда на последнем месте, — незаслуженный результат. Они нам доставили много хлопот. Во втором тайме приходилось терпеть, и в конце удалось склонить чашу весов в нашу пользу.