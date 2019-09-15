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Магнуссон: «„Тамбов“ должен быть выше последнего места»

сегодня, 18:56
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал победу своей команды над «Тамбовом»:

«Тамбов» — очень серьезный соперник, с ним сложно играть. То, что эта команда на последнем месте, — незаслуженный результат. Они нам доставили много хлопот. Во втором тайме приходилось терпеть, и в конце удалось склонить чашу весов в нашу пользу.

Пауза на матчи сборных? Практика игроков в национальных сборных помогает командам. Я вернулся из сборной свежим, и выплеснул всю энергию на поле за ЦСКА.

Ранее исландец забил один из мячей в этой встрече.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   107 / 798
сегодня в 22:52
Место Тамбова должен занимать спартак. К гадалке не ходи.
cska plus
cska plus
   2 / 798
сегодня в 19:56
Хордур прав.
ДСА
ДСА
   135 / 798
сегодня в 19:45
Последнее- предпоследнее - какая разница.
Зейский
Зейский
   487 / 798
сегодня в 19:09
Это вопрос спорный.
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