Мацуев: «Кононову нужно дать время»

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев сказал, что главному тренеру «красно-белых» нужно дать время до зимы:

«Урал» для нас превращается в какой-то рок, столько раз уже на своем поле проиграли. Могу сказать, что те положительные посылы, которые были, рассеялись. Казалось, что перерыв на матчи сборных пойдет на пользу, но не сложилось, вопросы остаются ко всем, мы все прекрасно понимаем, что строится новая команда, она не может стабильно выдавать каждый матч на высоком уровне. Вроде бы новички прижились, но понятно, что происходит что-то не то, надо спрашивать и у тренера, и у игроков.

Понятно, что «диванные критики», к которым я отношусь, не могут профессионально разобрать суть проблем, которая есть у нашей команды. Мы за нее переживаем, понимаем, что практически новый коллектив не может с чистого листа выдавать чемпионский сезон. Но, с другой стороны, что же происходит, если совсем недавно мы показывали симпатичный футбол, а сейчас не можем обыграть «Урал» на своем поле? Все это очень странно, но я надеюсь на лучшее и поддерживаю его всегда во всех трудных ситуациях.

Держу кулаки за «Спартак», верю, что найдем свою игру, состав подбирается симпатичный. А тренеру надо доверять, если так будет продолжаться долгое время, тогда нужно делать какие-то выводы. До зимней паузы Кононову нужно дать время.