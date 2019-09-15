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Мацуев: «Кононову нужно дать время»

сегодня, 17:27
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Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев сказал, что главному тренеру «красно-белых» Олегу Кононову нужно дать время до зимы:

«Урал» для нас превращается в какой-то рок, столько раз уже на своем поле проиграли. Могу сказать, что те положительные посылы, которые были, рассеялись. Казалось, что перерыв на матчи сборных пойдет на пользу, но не сложилось, вопросы остаются ко всем, мы все прекрасно понимаем, что строится новая команда, она не может стабильно выдавать каждый матч на высоком уровне. Вроде бы новички прижились, но понятно, что происходит что-то не то, надо спрашивать и у тренера, и у игроков.

Понятно, что «диванные критики», к которым я отношусь, не могут профессионально разобрать суть проблем, которая есть у нашей команды. Мы за нее переживаем, понимаем, что практически новый коллектив не может с чистого листа выдавать чемпионский сезон. Но, с другой стороны, что же происходит, если совсем недавно мы показывали симпатичный футбол, а сейчас не можем обыграть «Урал» на своем поле? Все это очень странно, но я надеюсь на лучшее и поддерживаю его всегда во всех трудных ситуациях.

Держу кулаки за «Спартак», верю, что найдем свою игру, состав подбирается симпатичный. А тренеру надо доверять, если так будет продолжаться долгое время, тогда нужно делать какие-то выводы. До зимней паузы Кононову нужно дать время.

Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своим мнением о работе Кононова.

 

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Все комментарии
mortid
mortid
   376 / 798
сегодня в 22:32
Прикалываются что ли, те кто говорит про время? Год почти прошёл, ему мало? сколько нужно, век? Не выигрывать на своём поле у Урала, у кого вообще тогда эта команда собирается "отнимать" очки? у Мордовии с Енисеем в ФНЛ? Так и то не факт, что смогут.
nik9373
nik9373
   442 / 798
сегодня в 19:42
Кононов про76 почти всё что можно,но ему надо доверять.Может мне тоже про пианино порассуждать...
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   364 / 798
сегодня в 19:31
Пианист о футболе?

Бездарь и в футболе и в музыке - бездарь...
ЮЗИК
ЮЗИК
   217 / 798
сегодня в 18:50
Походу его время кончилось
cska plus
cska plus
   2 / 798
сегодня в 18:36
Да всё верно, оставьте человека в покое пусть работает.
mihaluch
mihaluch
   86 / 798
сегодня в 17:48
В "Спартаке" как и во всей России долгострой в моде.
волгoдoн
волгoдoн
   91 / 798
сегодня в 17:47
Кононову дать полгода,Гулиеву дать год,Рейнгольду и Жиго бан на сутки
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