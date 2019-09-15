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Федотов: «„Оренбург“ может играть еще сильнее»

сегодня, 16:42
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в эфире «Матч Премьер» похвалил своих игроков после матча 9-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

Хочу поздравить всех с этим успехом, выстрадали эту победу. Она заслуженная. Полностью отдались игре.

Подготовились. Понимали, что нам противостоит молодая хорошая команда. Креативная, играющая в футбол. Тем не менее, в первом тайме были отличные предпосылки открыть счету, создали моменты, били, но не попадали в ворота. Соперник в то же время не создавал особой опасности наших ворот.

Мы в подвале таблицы. Немножко не хватает уверенности. Команда может играть сильнее. Не сомневаюсь, знаю это. Забили гол — потом потеряли бдительность.

Довольны победой, надо ценить маленькие радости. А победа — это не маленькое событие. Большой подарок для фанатов. Наши болельщики — наш бог. И для них парни отдавались изо всех сил.

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shlomo
shlomo
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сегодня в 17:02
Спасибо за Победу!!!!
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