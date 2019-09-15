Ловчев: «У „Спартака“ нет игры»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим мнением о игре московского клуба и о главном тренере «красно-белых» :

Уже не верю в Кононова. У нас тоже были неудачные игры. Видно, что какие-то футболисты недовольны другими, но это неправильно. Тренер должен управлять командой в такой ситуации. Как тренер, я бы обязательно указал на ошибки Джикии. У «Спартака» нет никакой игры ни в обороне, ни в атаке. Футболиста можно встроить в игру, но никакой игры нет, нет прогресса. «Спартак» не должен играть так, как он играет сейчас.