Ловчев: «У „Спартака“ нет игры»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим мнением о игре московского клуба и о главном тренере «красно-белых» Олеге Кононове:
Уже не верю в Кононова. У нас тоже были неудачные игры. Видно, что какие-то футболисты недовольны другими, но это неправильно. Тренер должен управлять командой в такой ситуации. Как тренер, я бы обязательно указал на ошибки Джикии. У «Спартака» нет никакой игры ни в обороне, ни в атаке. Футболиста можно встроить в игру, но никакой игры нет, нет прогресса. «Спартак» не должен играть так, как он играет сейчас.
Ранее Ловчев давал свой комментарий перед игрой с «Уралом».
У спартака совести нет... после такого большого количества позоров не закрыть проект
Это не в силах Федуна
Газ проем сам должен закрыть свое детище
У спартака совести нет... после такого большого количества позоров не закрыть проект
Это не в силах Федуна
Газ проем сам должен закрыть свое детище
Евгений Ловчев: Футбол Кононова истинно спартаковский.
26.04.2019:
Евгений Ловчев: Дайте Кононову нормально поработать!
Вчера:
Ловчев: «Спартак» ужасен, не вижу в команде тренерской работы.
«Спартак» не прибавляет, а деградирует.
Я опять услышал после матча странную речь Кононова. Он говорил, что первый тайм команда играла хорошо. Это слова не тренера, а болельщика.
Евгений Ловчев: Футбол Кононова истинно спартаковский.
26.04.2019:
Евгений Ловчев: Дайте Кононову нормально поработать!
Вчера:
Ловчев: «Спартак» ужасен, не вижу в команде тренерской работы.
«Спартак» не прибавляет, а деградирует.
Я опять услышал после матча странную речь Кононова. Он говорил, что первый тайм команда играла хорошо. Это слова не тренера, а болельщика.
А ничего незабывающий Кононов просто наслаждается процессом "мщения".....))
А ничего незабывающий Кононов просто наслаждается процессом "мщения".....))
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Теперь будем знать!
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Теперь будем знать!