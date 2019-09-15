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Ловчев: «У „Спартака“ нет игры»

сегодня, 17:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим мнением о игре московского клуба и о главном тренере «красно-белых» Олеге Кононове:

Уже не верю в Кононова. У нас тоже были неудачные игры. Видно, что какие-то футболисты недовольны другими, но это неправильно. Тренер должен управлять командой в такой ситуации. Как тренер, я бы обязательно указал на ошибки Джикии. У «Спартака» нет никакой игры ни в обороне, ни в атаке. Футболиста можно встроить в игру, но никакой игры нет, нет прогресса. «Спартак» не должен играть так, как он играет сейчас.

Ранее Ловчев давал свой комментарий перед игрой с «Уралом».

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МКС
МКС
   94 / 798
сегодня в 22:12
Lucho Gonzalez 35 / 800сегодня в 17:49
У спартака совести нет... после такого большого количества позоров не закрыть проект

Это не в силах Федуна

Газ проем сам должен закрыть свое детище
nik9373
nik9373
   442 / 798
сегодня в 19:56
24 октября 2018:

Евгений Ловчев: Футбол Кононова истинно спартаковский.

26.04.2019:

Евгений Ловчев: Дайте Кононову нормально поработать!

Вчера:

Ловчев: «Спартак» ужасен, не вижу в команде тренерской работы.

«Спартак» не прибавляет, а деградирует.

Я опять услышал после матча странную речь Кононова. Он говорил, что первый тайм команда играла хорошо. Это слова не тренера, а болельщика.
n272nm
n272nm
   90 / 798
сегодня в 19:36
Только что была русская барселона. которую ведет вперед мощный чемпион мира Щюрле. Прошло три недели и оказывается, что у Спартака нет игры. Такого никогда не было и вот опять! :))))
mihaluch
mihaluch
   86 / 798
сегодня в 18:48
А когда у "Спартака" была игра? Даже в чемпионский год её не было.
Т34
Т34
   63 / 798
сегодня в 18:42
Флюгер вертится.
cska plus
cska plus
   2 / 798
сегодня в 18:32
Почему жека и все другие считают, что спартак не должен так играть? Он играет так как должен играть.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   35 / 798
сегодня в 17:49
У спартака совести нет... после такого большого количества позоров не закрыть проект
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 798
сегодня в 17:48
Спартак очень много в последние 4 года обыгрывал Краснодар.....
А ничего незабывающий Кононов просто наслаждается процессом "мщения".....))
Шуnя771
Шуnя771
   44 / 798
сегодня в 17:44
Ловчев: «У „Спартака“ нет игры»
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