«Монако» показал худший результат за 45 лет

сегодня, 10:38

Худший за последние 45 лет результат по пропущенным мячам в чемпионате Франции показал «Монако».

За пять туров клуб пропустил 14 мячей. Сейчас он находится на 19-й позиции в турнирной таблице.

Накануне монегаски проиграли «Марселю» со счетом 3-4.