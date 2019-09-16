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«Монако» показал худший результат за 45 лет

сегодня, 10:38
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 4Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Худший за последние 45 лет результат по пропущенным мячам в чемпионате Франции показал «Монако».

За пять туров клуб пропустил 14 мячей. Сейчас он находится на 19-й позиции в турнирной таблице.

Накануне монегаски проиграли «Марселю» со счетом 3-4.

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Все комментарии
alex074
alex074
   82 / 796
сегодня в 11:31
Сразу было понятно, что не тот чемпионат и тем более не ту команду выбрал себе Головин для дальнейшей карьеры...
Kresi frok
Kresi frok ответил LOpp
   166 / 796
сегодня в 11:07
У него есть учебное пособие л.слуцкава "как развалить английский середняк, чтоб тот не мучался"
Знатог
Знатог
   297 / 796
сегодня в 11:04
Рыболов наловил полную сеть.
112910415
112910415
   72 / 796
сегодня в 11:02
однако !
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   24 / 796
сегодня в 10:59
Всему виной гАлавин, аха-ха)
cska plus
cska plus
   2 / 796
сегодня в 10:50
Вообще катастрофа.
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
   62 / 796
сегодня в 10:47
книга "Как развалить клуб за 1 год" автор: А. Головин
Как обдурить федуна и потратить народные деньги.
Автор - Цорн.
гыгыыг
Cruis
Cruis
   141 / 796
сегодня в 10:45
Превратили команду в клуб для совершенствования и вот результат.
ДСА
ДСА
   139 / 796
сегодня в 10:45
Это еще не предел, возможно еще хуже.
LOpp
LOpp
   29 / 796
сегодня в 10:44
книга "Как развалить клуб за 1 год"
автор: А. Головин
Igo0rek
Igo0rek
   156 / 796
сегодня в 10:39
Лихорадит конечно команду по крупному...
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