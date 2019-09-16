«Монако» показал худший результат за 45 лет

Худший за последние 45 лет результат по пропущенным мячам в чемпионате Франции показал «Монако».
За пять туров клуб пропустил 14 мячей. Сейчас он находится на 19-й позиции в турнирной таблице.
Накануне монегаски проиграли «Марселю» со счетом 3-4.
Худший за последние 45 лет результат по пропущенным мячам в чемпионате Франции показал «Монако».
За пять туров клуб пропустил 14 мячей. Сейчас он находится на 19-й позиции в турнирной таблице.
Накануне монегаски проиграли «Марселю» со счетом 3-4.
Автор - Цорн.
гыгыыг
Автор - Цорн.
гыгыыг
автор: А. Головин
автор: А. Головин