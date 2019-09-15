Рекордсмены российской лиги. Команда Сёмина и Романцева

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Сёмин одержал 300-ю победу? «Соккер.ру» напоминает о других заметных рекордах футбольных наставников.

Лидеры по количеству побед в РПЛ

Трудная минимальная победа над «Сочи» вышла с горьким привкусом. Потеряли после Алексея еще и Антона Миранчука из-за травмы, а Хеведес разбил голову. Зато Юрий Павлович снова выиграл с «Локомотивом», а для него это уже 300 победный матч в чемпионатах России, как сообщили в клубе. Или 301? Если верить одному из источников статистики, то успех на самом деле 301-й. Но сути не меняет, Сёмин один такой в РПЛ , а вторым идет Газзаев - 246 побед, меньше трехсот.



Бердыев пока не выиграл 200-й раз – остановился на 189-й победе. У Романцева матчей меньше, а трехочковых больше – 204 примера, когда Олег Иванович был круче соперников. Слуцкий близок, чтобы подобраться к легендам, успешно провел 181 матч. Впрочем, Леонид Викторович уехал, быстро возвращаться не планирует. У Тарханова солидные 160 побед, у Гаджиева – 121, а Сергей Павлов в рамках высшего дивизиона одержал ровно 100 викторий. Уже легендарный показатель, но у Сёмина в три раза больше побед. Впечатляет!

Завсегдатаи чемпионатов России

Конечно же, и здесь ветеран тренерского цеха первый. Для 72-летнего Юрия Павловича Сёмина этот сезон уже 23 (из 28 всего), что делает его абсолютным лидером по количеству чемпионатов на бровке. Возможно, этот рекорд не побьют в ближайшие десять лет, ведь у Тарханова «всего» 19 сезонов, у Газзаева – 18, у Бердыева – 16, как и у Гаджиева.



Романцев закончил карьеру, у него за плечами 14 чемпионатов, а у Павлова 13 участий. Слуцкий и Рахимов провели по 12 сезонов, заметно отстали. Хотя как раз они как раз и могут побить рекорд Сёмина в будущем, если быстрее них не справится Бердыев. Но нужно работать много лет и чтобы сам Сёмин ушел на пенсию, а Юрий Павлович явно не спешит.

Рекордсмены по набранным очкам

Как легко догадаться, в этом пункте тот же победитель, что и в предыдущих. Юрий Павлович набрал 1 064 пункта, хотя рекорд РПЛ поставил давным-давно, ведь на втором месте по набранным очкам во всех играх Валерий Газзаев, но его показатель куда скромнее. Бывший тренер ЦСКА взял в сумме 852 очка. Дальше идет Курбан Бердыев, который перешагнул отметку в 700 очков – пока собрал 705.



Также в пятерке Романцев – 689 набранных пунктов, и Леонид Слуцкий – 629. Больше нет ни одного наставника, который набрал бы эквивалент 200 чистых побед, то есть 600 очков. У Тарханова 579 очков, у Гаджиева – 500. Рахимов, Павлов и Прокопенко в десятке лучших, но показатели куда скромнее, чем у Сёмина. Юрий Павлович, учитывая показатель побед – 300 (или 301?), давно ото всех оторвался.

Лучшие по очкам за матч в среднем

А вот здесь Сёмин на 11-м месте, Бесков – на 9-м, а Слуцкий – 8-й. Если в предыдущем пункте просто суммировали очки, что не позволяет найти самого успешного, поскольку выделяет именно гвардейцев – тех, у кого было больше попыток, то средний показатель за матч позволяет выделить людей, которые умудрились выжать максимум, показать высокий КПД и собирать победы куда чаще, чем все остальные.



Лидером в этой номинации является Андре Виллаш-Боаш. Набирал по 2.14 пункта за матч, а следом идет Спаллетти – по 2.09. Кстати, Луческу на четвертом месте, набирал по 2.03 очка за игру. Напоминание «Зениту», каких тренеров потеряли? Также ожидаемо высоко Романцев – на третьем месте с 2.05, причем у него выборка матчей шире, что понятно. А замыкает пятерку Каррера – 2.00. У Мусаева, кстати, 1.95, поднажмет – будет в пятерке.

Тренеры с самым большим опытом

Кто проводит 23 сезон – тот и рекордсмен по количеству игр. Если быть точным, то Сёмин сыграл уже 604 матча в чемпионатах России, давным-давно обошел Газзаева с его 485 играми. У Бердыева 439 поединков, и ему нужно немало сезонов в будущем, чтобы навязать конкуренцию Сёмину, который в этом сезоне отпраздновал юбилей – 600-й матч в чемпионатах России.



Отмечаем Тарханова, у которого 432 матча, Гаджиева – 377, Романцева – 334, Слуцкого – 345 и Павлова – 319 поединков. Но стоит констатировать, что и в этом пункте не найти конкурента для Сёмина. Даже если Леонид Викторович вернется из Голландии и проведет восемь сезонов, то ему будет нужен девятый, чтобы просто догнать Юрия Павловича. И это если наставник «Локомотива» не поработает еще лет пять. Глыба!

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