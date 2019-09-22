«Наполи» спокойно переиграл «Лечче»

«Наполи» разгромил «Лечче» в рамках игры 4-го тура итальянской Серии А. «Неаполитанцы» (9 очков) занимают третье место в турнирной таблице, «желто-красные» (3 балла) - восемнадцатые.
Лечче, стадион Виа Дель Маре
«Лечче» - «Наполи» 1:4 (0:2)
Голы: Манкосу 61 (пенальти) - Льоренте 28, Инсинье 40 (пенальти), Руис 52, Льоренте 82
«Лечче»: Габриэл, Рисполи (Бензар 70), Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер, Тахцидис (Петриччоне 46), Табанелли, Фалько (Лападула 65), Манкосу, Фариас
Главный тренер: Ливерани Фабио.
«Наполи»: Оспина, Малькуи, Максимович, Кулибали, Гулям, Руис, Зелински, Элмас (Кальехон 74), Инсинье, Милик (Лосано 73), Льоренте (Луперто 87)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Гулям 22, Тахцидис 37, Габриэл 38, Элмас 45+1, Табанелли 49, Руис 53
В прошлом туре неаполитанцы победили «Сампдорию».