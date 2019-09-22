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«Наполи» спокойно переиграл «Лечче»

вчера, 17:54
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче1 : 4Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» разгромил «Лечче» в рамках игры 4-го тура итальянской Серии А. «Неаполитанцы» (9 очков) занимают третье место в турнирной таблице, «желто-красные» (3 балла) - восемнадцатые.

Лечче, стадион Виа Дель Маре

«Лечче» - «Наполи» 1:4 (0:2)
Голы: Манкосу 61 (пенальти) - Льоренте 28, Инсинье 40 (пенальти), Руис 52, Льоренте 82

«Лечче»: Габриэл, Рисполи (Бензар 70), Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер, Тахцидис (Петриччоне 46), Табанелли, Фалько (Лападула 65), Манкосу, Фариас
Главный тренер: Ливерани Фабио.

«Наполи»: Оспина, Малькуи, Максимович, Кулибали, Гулям, Руис, Зелински, Элмас (Кальехон  74), Инсинье, Милик (Лосано 73), Льоренте (Луперто 87)
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Гулям 22, Тахцидис 37, Габриэл 38, Элмас 45+1, Табанелли 49, Руис 53

В прошлом туре неаполитанцы победили «Сампдорию».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   201 / 985
вчера в 18:35
Тут без вариантов.
Galaxy real way
Galaxy real way
вчера в 18:12
С победой
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 18:05
Ну это неудивительно.
Boxert
Boxert
   682 / 985
вчера в 18:02
Наполи с победой!
Nickolai S
Nickolai S
   331 / 985
вчера в 17:58
Льоренте коршун. Пока очень удачно у него всё складывается.
773sergeytank
773sergeytank
   155 / 985
вчера в 17:57
Клоунада с перебитием пенальти, просто позор!
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