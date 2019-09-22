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«Рома» вырвала победу в матче с «Болоньей»

вчера, 17:57
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче 4-го тура чемпионата Италии.

Болонья, стадион Ренато ДальАра

«Болонья» - «Рома» 1:2 (0:0)
Голы: Сансоне 54 (пенальти) - Коларов 49, Джеко 90+3

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Денсвил, Дейкс (Крейчи 46), Медель, Поли (Паласио 80), Орсолини, Сориано, Сансоне, Дестро (Сантандер 81)
Главный тренер: Михайлович Синиша.

«Рома»: Лопес, Флоренци (Спинаццола 70), Манчини, Фасио, Коларов, Кристанте, Верету, Клюйверт (Дзаньоло 51), Пеллегрини, Мхитарян (Жуан 89), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Флоренци 13, Поли 15, Дейкс 41, Томиясу 56, Дзаньоло 59, Джеко 62, Верету 64, Манчини 71

Удаление: Манчини 85

В параллельном матче «Наполи» одержал победу над «Лечче».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   223 / 985
вчера в 23:53
Что делала бы Рома если бы Джеко ушел?
ЮЗИК
ЮЗИК
   304 / 985
вчера в 21:07
Волков с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 985
вчера в 19:54
Ромиков с победой!!! Пора возвращаться в элиту.
Binger
Binger
   39 / 985
вчера в 19:41
Рома была сильнее.
Adepta
Adepta
   51 / 985
вчера в 18:40
Рому с победой!
773sergeytank
773sergeytank
   155 / 985
вчера в 18:38
Значит почаще надо удалять собачек, глядишь в меньшинстве будут регулярно выигрывать.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 985
вчера в 18:07
С победой
cska plus
cska plus
   11 / 985
вчера в 18:00
Повезло римлянам.
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