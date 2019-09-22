«Рома» вырвала победу в матче с «Болоньей»

«Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче 4-го тура чемпионата Италии.
Болонья, стадион Ренато ДальАра
«Болонья» - «Рома» 1:2 (0:0)
Голы: Сансоне 54 (пенальти) - Коларов 49, Джеко 90+3
«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Денсвил, Дейкс (Крейчи 46), Медель, Поли (Паласио 80), Орсолини, Сориано, Сансоне, Дестро (Сантандер 81)
Главный тренер: Михайлович Синиша.
«Рома»: Лопес, Флоренци (Спинаццола 70), Манчини, Фасио, Коларов, Кристанте, Верету, Клюйверт (Дзаньоло 51), Пеллегрини, Мхитарян (Жуан 89), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Флоренци 13, Поли 15, Дейкс 41, Томиясу 56, Дзаньоло 59, Джеко 62, Верету 64, Манчини 71
Удаление: Манчини 85
В параллельном матче «Наполи» одержал победу над «Лечче».