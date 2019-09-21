ГлавнаяБлогиОценочные суждения

На щите. Сутормин не пощадил «Рубин»!

вчера, 21:39

«Рубин» оказался крепким орешком для «Зенита», а судья правомерно отменил голы Дзюбы и Дриусси в первом тайме. «Соккер.ру» резюмирует встречу на «Газпром Арене».

Болельщики «Зенита» и участники матча почтили память Фернандо Риксена

Встреча началась с напоминания о вечном. Ушел из жизни после продолжительной болезни бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен. Смерть всегда ужасна, особенно, смерть молодых людей, а Фернандо было всего лишь 43 года — для стран с высоким уровнем жизни и медициной — середина жизни. Но против недуга, который встретил на своем жизненном пути Риксен, современная медицина бессильна. 

Знаете, как бы ни ужасны были трагические гибели Рейеса или Шурала — футбольных людей, которых в этом году провожали в лучший мир, история Риксена страшнее. Полный сил и энергии мужчина, хулиган и харизматик, словно завял изнутри. И тем не менее даже в сражении с болезнью проявил свои бойцовские качества и прожил дольше, чем отмеряли ему врачи. Перед стартовым свистком память Риксена почтили минутой молчания, а фанаты «Зенита» написали оранжевыми буквами на черном фоне «Fernando» вдоль своей трибуны. Покойся с миром. 

Беззубый «Рубин» и два отмененных гола «Зенита» в первом тайме

Накануне матча выделял Дзюбу и Дриусси в качестве потенциальных звезд матча, и они оба действительно по разу отправили мяч в сетку ворот «Рубина» до перерыва, но вот беда: голы Артема и Себастьяна были отменены! Решения судейской бригады абсолютно верные, тем более на встрече работал VAR, который не позволил бы Сергею Карасеву допустить грубую результативную ошибку. В обоих случаях футболисты «Зенита» залезали в офсайд, причем делали это не авторы решающих ударов, а их ассистенты. 

В итоге, самый опасный момент первого тайма, созданный в рамках правил футбола, был у Олега Шатова незадолго до свистка на перерыв. После паса из глубины Дзюба хитро пропустил мяч, вследствие чего Шатов убежал на свидание с Дюпиным, но переиграть вратаря в ближнем бою не сумел. Для лучшего понимания общей картины добавлю, что у «Зенита» в первом тайме наблюдался явный крен на правый фланг со свежим Смольниковым, который не играл в матче Лиги чемпионов среди недели, расположившийся на противоположной бровке Дуглас Сантос «отдыхал». 

В целом, «Зенит» достаточно грамотно нагнетал давление до перерыва, однако чего-то в завершающей стадии не хватало — то ли последнего паса, то ли грамотных открываний. В любом случае, атака «Зенита» заставляла о себе говорить, обсуждать варианты и исследовать возможности, а вот у «Рубина» атака отсутствовала как класс. И хотя Евгений Башкиров обещал, что во втором тайме его команда обязательно прибавит в созидательной игре, забегая вперед, скажу, что этого так и не произошло. «Рубин» на «Газпром Арене» выглядел феноменально бесформенным. 

«Рубин» лопнул, когда встретился с Легендой

В перерыве Сергею Семаку пришлось заменить Себастьяна Дриусси, но этот тот случай, когда вынужденное действие принесло ожидаемый эффект. Алексей Сутормин нарисовал самый скандальный сюжет лета в российском футболе, переходя из «Оренбурга» в «Рубин», а потом из «Рубина» в «Зенит» и все это за 50 000 рублей. Теперь Алексей нарисовал уверенную победу своего нынешнего клуба над бывшим, хотя Сутормину и 10 дней хватило, чтобы стать Легендой «Рубина». 

Сутормин добавил скорости и забил два мяча, а счет открыл Бранислав Иванович, замкнувший подачу Шатова со штрафного. До этого эпизода Юрий Дюпин несколько раз выручил свою команду, а тут ошибся на выходе и упростил задачу капитану «Зенита». Дальше голы в ворота «Рубина» посыпались, как из рога изобилия: дважды Сутормин, Мак, Шатов. Шестой гол забил Дзюба, но после продолжительного просмотра VAR Артема решили оставить без гола — снова офсайд у ассистента. В итоге, 5:0 за один тайм, и Роман Шаронов сегодня вечером будет слушать «дэт-метал». Самый подходящий жанр музыки для тренера «мертвой» команды. 

Статистика подтверждает: «Рубин» провалил игру

Если в первом тайме у «Рубина» не было атаки, то после перерыва пропала организация, собранность в обороне и желание бороться. Несмотря на то, что казанцы сидели в обороне, у них нет превосходства по количеству выигранных единоборств и перехватов, в отборах превзошли «Зенит», ну так у команды Семака и не было шансов отбирать мяч у «Рубина»: гости просто не доводили до этого, безропотно отдавали владение сами. 

Удары (в створ)
20 (9) — 5 (1)

У «Рубина» есть формальное попадание в створ, а несколько ударов в сторону ворот во втором тайме вошли в статистику, но в действительности уже при крупном счете в пользу «Зенита» у «Рубина» было 2 удара и 0 попаданий в створ. Говорите, команда перестроилась на атакующий лад? Ну-ну. 

Игрок матча. Артем Дзюба («Зенит»)

Пусть два его гола отменили, но Дзюба все равно сыграл самую важную роль в атаках «Зенита», ведь поучаствовал почти во всех результативных атаках так или иначе — голевой или предголевой передачей. Уже много лет назад в «Спартаке» Валерий Карпин использовал Дзюбу на позиции «под нападающим», видел в нем разыгрывающего, сегодня, уже будучи лидером «Зенита», Артем вспомнил уроки ненавистного тренера и выступил в роли плеймейкера в победной игре с «Рубином». 

Поделиться
Другие материалы по теме
«Динамо» вернуло на фасад стадиона мемориальную доску в память о ВОВ
Сегодня, 12:15 Комментарии4
«Спартак» пропускает десятый матч подряд
20 сентября Комментарии12
Отказ в регистрации не помешает Кокорину тренироваться с «Зенитом»
20 сентября Комментарии6
Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
19 сентября Комментарии15
Федун приехал на заседание исполкома РФС
19 сентября Комментарии16
Талисман Евро-2020 пустили через «тоннель новичка» в «Зените»
18 сентября ВидеоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom
   144 / 985
сегодня в 10:36
Будет здорово, если Семаку удастся наладить соревнование между игроками за место в основном составе!
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Danrog
   404 / 985
сегодня в 10:10
Смешно читать комментарии от оскорбленных Уфой свиней, что только не придумает бестрофейное пердивное воображение.
    Danrog
    Danrog
       288 / 985
    сегодня в 09:36
    Смешно читать комментарии от оскорбленных Уфой свиней, что только не придумает бестрофейное пердивное воображение.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       404 / 985
    сегодня в 09:13
    Интересно сколько проект заплатил Дюпину? этот сопляк сделал все чтоб бомжи забивали
    maldalik
    maldalik
    сегодня в 09:04
    Это тот самый новый атакующий Рубин? Впечатляет
    andreika20133
    andreika20133 ответил kts
       462 / 985
    сегодня в 08:57
    В еврокубках не пощадят Зенит
    Уже пощадили . Видимо ваши желания расходятся с действительностью. Повнимательней надо Повнимательней.
    kts
    kts
       215 / 985
    сегодня в 08:21
    В еврокубках не пощадят Зенит
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 985
    сегодня в 06:55
    Все нормально, в ФНЛ тоже люди играют!!!
    LVRF86
    LVRF86
    сегодня в 06:48
    Пора Шаронову что-то менять. Иначе в ФНЛ. А в Казани похоже окончательно перестанут ходить на футбол.
    Gahi
    Gahi
       333 / 985
    сегодня в 06:16
    Когда тренеру льстят, а его команда играет в авантюрный футбол, то ждите разгрома?
    Пепс
    Пепс
       202 / 985
    сегодня в 01:40
    8-0 почти (((( капец .... Чето счет на этой неделе популярный сц... Сеть супермаркетов "Пятерочка"- генеральный спонсор футбольных клубов Краснодар, ЦСКА и Рубин .... Блин (((((((
    milan-f
    milan-f
       152 / 985
    сегодня в 01:23
    beefs
    beefs
       160 / 985
    сегодня в 00:50
    Все дело в Великом Дзюбе..
    Nikola45
    Nikola45 ответил FROLL 001
       41 / 985
    вчера в 23:13
    На их месте должны быть свиньи. Они привыкли уже отхватывать от Зенита по пять. Гыгыгы
    Однозначно! Но пора удивить их и перевести в клуб 7я ))
    Афанасий Ходьков
    Афанасий Ходьков ответил kts
       352 / 985
    вчера в 22:56
    Плюсую,особенно если забили 8 мячей...
    kts
    kts
       215 / 985
    вчера в 22:34
    Бомжи отскочили
    FROLL 001
    FROLL 001
       8 / 985
    вчера в 22:22
    На их месте должны быть свиньи. Они привыкли уже отхватывать от Зенита по пять. Гыгыгы
    sir_Alex
    sir_Alex
       69 / 985
    вчера в 22:04
    Да это просто разгром какой-то!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100