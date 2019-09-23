Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА. В голосовании аргентинец обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Ранее был назван тренер года по версии ФИФА.
👑 #LeoMessi #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/qRmcG4w85e— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) 23 сентября 2019 г.
Думал, что незаслуженно приз отдадут Ван Дейку, но справедливость восторжествовала. Месси провел великолепный сезон, и одна игра его команды против Ливера не должна была лишить его этого приза. Какой там чемпионат в рейтинге УЕФА идёт на первом месте? правильно - Испанский, и Месси его выйграл!
Думал, что незаслуженно приз отдадут Ван Дейку, но справедливость восторжествовала. Месси провел великолепный сезон, и одна игра его команды против Ливера не должна была лишить его этого приза. Какой там чемпионат в рейтинге УЕФА идёт на первом месте? правильно - Испанский, и Месси его выйграл!
Все в очередной раз видели на прошедшей Копа Америки, чего стоит Месси без Барселоны - ЗЕРО!
Позор Фифа!
Все в очередной раз видели на прошедшей Копа Америки, чего стоит Месси без Барселоны - ЗЕРО!
Позор Фифа!
гегемонии один раз вклинился ) Как Луку не склоняли )
Хотя по сути, ключевое - это чемпионат мира, мог взять
или Гризманн , как чемпион мира, но у него в Атлетико
не было таких успехов , как у Модрича -вице-чемпиона
в Реале с титулом ЛЧ, поэтому все заслуженно и вышло.
Однако немало фанатов Криштоса и Лионеля все равно
возмущались победе Луки ) Ну здесь уже речь просто
о персофанстве, объективность здесь можно закрыть )
И наверно им же стоит напомнить. что ключевое за лучшего
по версиии ФИФА в год мундиаля- это результат на мундиале )
гегемонии один раз вклинился ) Как Луку не склоняли )
Хотя по сути, ключевое - это чемпионат мира, мог взять
или Гризманн , как чемпион мира, но у него в Атлетико
не было таких успехов , как у Модрича -вице-чемпиона
в Реале с титулом ЛЧ, поэтому все заслуженно и вышло.
Однако немало фанатов Криштоса и Лионеля все равно
возмущались победе Луки ) Ну здесь уже речь просто
о персофанстве, объективность здесь можно закрыть )
И наверно им же стоит напомнить. что ключевое за лучшего
по версиии ФИФА в год мундиаля- это результат на мундиале )
Победителем стал игрок «Барселоны» Лионель Месси. Его тройка в голосовании выглядела так: Садио Мане, Криштиану Роналду и Френки де Йонг.
Криштиану Роналду поставил на первое место защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, а на второе и третье — де Йонга и Кильяна Мбаппе.
Ещё один финалист премии Виргил ван Дейк выбрал Месси, а также своих одноклубником Мохамеда Салаха и Мане.
Победителем стал игрок «Барселоны» Лионель Месси. Его тройка в голосовании выглядела так: Садио Мане, Криштиану Роналду и Френки де Йонг.
Криштиану Роналду поставил на первое место защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, а на второе и третье — де Йонга и Кильяна Мбаппе.
Ещё один финалист премии Виргил ван Дейк выбрал Месси, а также своих одноклубником Мохамеда Салаха и Мане.
ФранцФутбол лучше всех!! орут сегодня, а год назад говорили позор из за того, что награда досталась Модричу)
Так где коррупция?) В фифе или франце?))
ФранцФутбол лучше всех!! орут сегодня, а год назад говорили позор из за того, что награда досталась Модричу)
Так где коррупция?) В фифе или франце?))
лишь один раз Модрич нарушил эту гегемонию )
Слушайте, 11 лет подряд всего 2 человека
чередуясь забирают эти титулы ) Ну как так )
лишь один раз Модрич нарушил эту гегемонию )
Слушайте, 11 лет подряд всего 2 человека
чередуясь забирают эти титулы ) Ну как так )
Награда заслуженная
Награда заслуженная
Он шел уверенно, соперников у него не было вообще. Забил важные голы и в чемпионате, и в лч.. но в самый неподходящий момент он споткнулся на Энфилде, и команда с позором вылетела из лч.
Да, он обладатель ЗБ, лучший бомбардир лч, но он не выиграл этот турнир и это факт.
Как я и говорил ранее, я бы отдал награду игроку Ливерпуля) Мане, Алиссон, Ван Дейк.. любой из этих игроков заслуживает быть признанным. Они и в чемпионате были хороши, набрали рекордное количество очков и сейчас идут уверенно.
Он шел уверенно, соперников у него не было вообще. Забил важные голы и в чемпионате, и в лч.. но в самый неподходящий момент он споткнулся на Энфилде, и команда с позором вылетела из лч.
Да, он обладатель ЗБ, лучший бомбардир лч, но он не выиграл этот турнир и это факт.
Как я и говорил ранее, я бы отдал награду игроку Ливерпуля) Мане, Алиссон, Ван Дейк.. любой из этих игроков заслуживает быть признанным. Они и в чемпионате были хороши, набрали рекордное количество очков и сейчас идут уверенно.