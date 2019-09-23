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Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

вчера, 23:04

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА. В голосовании аргентинец обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Ранее был назван тренер года по версии ФИФА.

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Все комментарии
Alexalex1990
Alexalex1990 ответил Alexalex1990
сегодня в 03:06
Ути бозе, бедный ван деюшка, один за всех бездарей пратнеров в лч тащил ливер, отбивал беспрестанно атаки соперников, в то время как партнёры совсем ничего не забивали и не прикрывали тылы
Alexalex1990
Alexalex1990 ответил Ice van Reed
сегодня в 03:04
Ван Дейк один брал лч? Я вот увидел слаженные командные действия, а не одного Ван Дейка. Ну а про лигу наций вообще смешно)) кто из адекватных людей этот выставочный товарнякоаый турнир всерьез воспринимает, кроме персофанов Роналду?
070maks
070maks
сегодня в 03:02
Ухахахаха, как же громко сегодня повсюду бомбит :)))
Думал, что незаслуженно приз отдадут Ван Дейку, но справедливость восторжествовала. Месси провел великолепный сезон, и одна игра его команды против Ливера не должна была лишить его этого приза. Какой там чемпионат в рейтинге УЕФА идёт на первом месте? правильно - Испанский, и Месси его выйграл!
Rex04
Rex04
   786 / 991
сегодня в 02:30
Заслуженно ...
mihaluch
mihaluch
   133 / 991
сегодня в 02:09
Если больше некому,то Месси или Роналду.
Ice van Reed
Ice van Reed
   99 / 991
сегодня в 02:06
Ван Дейк в отличае от этих гаврикоов, взял ЛЧ, вице цемпион, в АПЛ, и в Лиге Наций!!! Проиграв, Роналду!!! Месси не выиграл очередной чемп!!! Итог получает награду!!! Мораль кто больше истерит тому награда важнее!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил NAZAR 007
   99 / 991
сегодня в 02:02
Однако помню какой ор стоял, когда Модрич за 10 лет гегемонии один раз вклинился ) Как Луку не склоняли ) Хотя по сути, ключевое - это чемпионат мира, мог взять или Гризманн , как чемпион мира, но у него в Атлетико не было таких успехов , как у Модрича -вице-чемпиона в Реале с титулом ЛЧ, поэтому все заслуженно и вышло. Однако немало фанатов Криштоса и Лионеля все равно возмущались победе Луки ) Ну здесь уже речь просто о персофанстве, объективность здесь можно закрыть ) И наверно им же стоит напомнить. что ключевое за лучшего по версиии ФИФА в год мундиаля- это результат на мундиале )
Когда побкедил Модрич я был рад!!!! Я не болею за Кри Кро или Месси!!! Я за Робина Ван Перси, и его умудрились, обделить премии Пушкаша!!
NGYCR7
NGYCR7
   50 / 991
сегодня в 02:00
Какая сборная года от Фифа(где нашлось место Модричу, Рамосу, Марсело и Азару), такой и игрок года от Фифа!

Все в очередной раз видели на прошедшей Копа Америки, чего стоит Месси без Барселоны - ЗЕРО!

Позор Фифа!
астраханец
астраханец
сегодня в 01:46
Месси и Роналду... в ФИФА совсем все худо. Бедный Ван Дейк, его постигла участь Снейдера в 2010. В общем все ясно с этой премией, очередная рассылка.
Alexalex1990
Alexalex1990
сегодня в 01:23
Все по делу, индивидуально Месси был сильнейшим и тащил это дно, как мог. Но тот же Ливер ещё в том году был на голову сильнее, что ещё на Камп Ноу показал, и уж явно не из-за игры одного Ван Дейка. Там сейчас чуть ли не на каждой позиции игрок выше классом. А главное, там тренер с шарами и четким пониманием, что делать.
Alexalex1990
Alexalex1990 ответил Ice van Reed
сегодня в 01:14
Короче ачем европа, или мир, достаточер забивать в Испании! И не важно Что в Сборной полный ноль, важен чемпион Испании, и не важно что за 50 голов дают золотую бутсу!!!!
И неважно, что в лч лучший игрок и бомбардир, и что всем забил там, с кем играл, в том числе и 2 чемпиону. Не забывай договаривать. А если сейчас начнется нытье про "он жы ни выиграл и аба76ся в ЛС и сборной". Так обо5лся нетон один, а вся команда. В лч он со своей стороны сделал дофига для выхода, в том числе и в ответе. Так что прекращай свербить, не уподобляйся НГУ.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил Игорь Волков
   431 / 991
сегодня в 01:10
Месси не должно быть и в 5-е претендентов. Очередной позор в ЛЧ (0-4) и провал за сборную (1 гол с пенальти и удаление) потом еще и нытье про судейство, коррупцию и всех всех....Ведь виноват каждый, кроме него.
А мне интересно, на кого болельщики реала как ты дёргали в этом сезоне? Кристинка же вас бросил 😂, приходилось за Ливерпуль в список любимых команд кидать? Гы гы гы
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ice van Reed
   1 / 991
сегодня в 01:08
Приветствую уважаемый!!! Модрич Еще и ЗМ захватил, а хотя это полный чес, называть лучшим кто в мире проиграл все кроме, чемпа Испании, тогда нде Заболотные, они Чемп России штурмую, и и смех и бред!!! .P.S. Модрич на Чепе испании попылил, Чепмпионл ЛЧ, вице чемпион Мира, тут ему грех недавать, а Защитники походу как вратари, западло и мимо!
Однако помню какой ор стоял, когда Модрич за 10 лет
гегемонии один раз вклинился ) Как Луку не склоняли )
Хотя по сути, ключевое - это чемпионат мира, мог взять
или Гризманн , как чемпион мира, но у него в Атлетико
не было таких успехов , как у Модрича -вице-чемпиона
в Реале с титулом ЛЧ, поэтому все заслуженно и вышло.
Однако немало фанатов Криштоса и Лионеля все равно
возмущались победе Луки ) Ну здесь уже речь просто
о персофанстве, объективность здесь можно закрыть )
И наверно им же стоит напомнить. что ключевое за лучшего
по версиии ФИФА в год мундиаля- это результат на мундиале )
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   431 / 991
сегодня в 01:06
Поздравляю легенду спорта! Один из лучших в истории футбола!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил NAZAR 007
   99 / 991
сегодня в 01:06
Приветствую, уважаемый ! Начиная с 2008 года лишь один раз Модрич нарушил эту гегемонию ) Слушайте, 11 лет подряд всего 2 человека чередуясь забирают эти титулы ) Ну как так )
Смотря игры Бврселоны, я не вижу там лмдера, смотря игры сборной там нет Капитана, походу за глаза красивые выдают призы!!!
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   976 / 991
сегодня в 01:03
очередной смешной и не заслуженный призик рекламщику чипсов, цирк блин))
Ice van Reed
Ice van Reed ответил NAZAR 007
   99 / 991
сегодня в 01:02
Приветствую, уважаемый ! Начиная с 2008 года лишь один раз Модрич нарушил эту гегемонию ) Слушайте, 11 лет подряд всего 2 человека чередуясь забирают эти титулы ) Ну как так )
Приветствую уважаемый!!! Модрич Еще и ЗМ захватил, а хотя это полный чес, называть лучшим кто в мире проиграл все кроме, чемпа Испании, тогда нде Заболотные, они Чемп России штурмую, и и смех и бред!!! .P.S. Модрич на Чепе испании попылил, Чепмпионл ЛЧ, вице чемпион Мира, тут ему грех недавать, а Защитники походу как вратари, западло и мимо!
Игорь Волков
Игорь Волков
   454 / 991
сегодня в 01:01
Месси не должно быть и в 5-е претендентов. Очередной позор в ЛЧ (0-4) и провал за сборную (1 гол с пенальти и удаление) потом еще и нытье про судейство, коррупцию и всех всех....Ведь виноват каждый, кроме него.
faneng
faneng
   824 / 991
сегодня в 01:00
Это позор, Месси не заслужил - провал в ЛЧ, в Кубке Испании и на Копа Америка. Да еще скандал с обвинениями в коррупции.
Tostao
Tostao
   167 / 991
сегодня в 01:00
Ха!
Победителем стал игрок «Барселоны» Лионель Месси. Его тройка в голосовании выглядела так: Садио Мане, Криштиану Роналду и Френки де Йонг.

Криштиану Роналду поставил на первое место защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, а на второе и третье — де Йонга и Кильяна Мбаппе.

Ещё один финалист премии Виргил ван Дейк выбрал Месси, а также своих одноклубником Мохамеда Салаха и Мане.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   76 / 991
сегодня в 00:57
Ну а персофанам Роналду нужно определиться уже)
ФранцФутбол лучше всех!! орут сегодня, а год назад говорили позор из за того, что награда досталась Модричу)
Так где коррупция?) В фифе или франце?))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ice van Reed
   1 / 991
сегодня в 00:55
Короче ачем европа, или мир, достаточер забивать в Испании! И не важно Что в Сборной полный ноль, важен чемпион Испании, и не важно что за 50 голов дают золотую бутсу!!!!
Приветствую, уважаемый ! Начиная с 2008 года
лишь один раз Модрич нарушил эту гегемонию )
Слушайте, 11 лет подряд всего 2 человека
чередуясь забирают эти титулы ) Ну как так )
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   394 / 991
сегодня в 00:52
Как бомбит некоторых) Получил бы Роналду, то такого срача не было бы)
Награда заслуженная
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   431 / 991
сегодня в 00:50
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       99 / 991
    сегодня в 00:49
    Короче ачем европа, или мир, достаточер забивать в Испании! И не важно Что в Сборной полный ноль, важен чемпион Испании, и не важно что за 50 голов дают золотую бутсу!!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
       99 / 991
    сегодня в 00:46
    Месси пора ложками забросать, железа в организмн нима, вот и грызет их!!!
    Игорь Волков
    Игорь Волков
       454 / 991
    сегодня в 00:46
    Это позор. гнома не должно быть и в тройке.
    Valerii
    Valerii ответил 95-shishani-95
       244 / 991
    сегодня в 00:45
    Вместо того, чтоб наказать гнома за его слова про коррупцию, как Зидана, за удар головой, который заслуженно получил Матерацци, меське дали "игрок года"! А Зидана ведь лишили заслуженного ЗМ!
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник
         626 / 991
      сегодня в 00:45
      Если гному отдадут зм, это еще одно позорище в копилку фифа.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
         76 / 991
      сегодня в 00:44
      Месси был лучшим до матча на Энфилде.
      Он шел уверенно, соперников у него не было вообще. Забил важные голы и в чемпионате, и в лч.. но в самый неподходящий момент он споткнулся на Энфилде, и команда с позором вылетела из лч.
      Да, он обладатель ЗБ, лучший бомбардир лч, но он не выиграл этот турнир и это факт.
      Как я и говорил ранее, я бы отдал награду игроку Ливерпуля) Мане, Алиссон, Ван Дейк.. любой из этих игроков заслуживает быть признанным. Они и в чемпионате были хороши, набрали рекордное количество очков и сейчас идут уверенно.
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