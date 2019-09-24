Неймар: «Несколько раз я и правда облажался»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал о том, как справляется с жизненными трудностями.

Я не болтливый человек. Я очень замкнутый парень и держу всё в себе. Но это доводит до того, что в итоге я срываюсь, начинаю злиться, взрываюсь и общаюсь с другими не так, как следует это делать. Но я над этим работаю.

Полагаю, что, когда психологически у тебя всё хорошо, всё складывается так как надо само собой. Если же нет, то дела будут идти не так, как ты этого ожидаешь. Это тяжело, ведь ты всегда должен быть идеальным, но это невозможно.

Несколько раз я и правда облажался и заплатил дорогую цену, чтобы вновь обрести уверенность, но я считаю, что людям свойственно терпеть неудачи. Это часть жизни, и благодаря таким ошибкам ты растёшь и учишься.

Каждый день я играю в футбол и тренируюсь ради моих родителей, сестры, моей семьи и друзей. Ведь я знаю, что они всегда будут на моей стороне. Эти люди помогали мне, когда у меня ничего не было. Поэтому они являются моим вдохновением.