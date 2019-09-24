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Неймар: «Несколько раз я и правда облажался»

сегодня, 04:31

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал о том, как справляется с жизненными трудностями.

Я не болтливый человек. Я очень замкнутый парень и держу всё в себе. Но это доводит до того, что в итоге я срываюсь, начинаю злиться, взрываюсь и общаюсь с другими не так, как следует это делать. Но я над этим работаю.

Полагаю, что, когда психологически у тебя всё хорошо, всё складывается так как надо само собой. Если же нет, то дела будут идти не так, как ты этого ожидаешь. Это тяжело, ведь ты всегда должен быть идеальным, но это невозможно.

Несколько раз я и правда облажался и заплатил дорогую цену, чтобы вновь обрести уверенность, но я считаю, что людям свойственно терпеть неудачи. Это часть жизни, и благодаря таким ошибкам ты растёшь и учишься.

Каждый день я играю в футбол и тренируюсь ради моих родителей, сестры, моей семьи и друзей. Ведь я знаю, что они всегда будут на моей стороне. Эти люди помогали мне, когда у меня ничего не было. Поэтому они являются моим вдохновением.

Напомним, гол Неймара в матче 6-го тура Лиги 1 принёс ПСЖ победу над «Лионом» (1:0).

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   333 / 989
сегодня в 11:16
Неймар топчик, в прошлый сезон за 17 игр 15 голов и 7 передач, в этом тоже забивает в каждом матче
БарсV
БарсV
   291 / 989
сегодня в 11:09
Я не болтливый человек. Я очень замкнутый парень и держу всё в себе.

Дальше не читал). Балабол, не отвечающий за свои слова, меняющий своё мнение семь раз в неделю, тусовщик, который бегает по вечеринкам, выкладывая свои фото в соц.сети, не болтливый и замкнутый).
alexando1974
alexando1974
   433 / 989
сегодня в 10:48
для себя ты да так чуть обложался)) а вот для болел ты упал в глазах многих и уже неподымешься и будут помнить тебя как 77ка который хорошо начинал но плохо кончил!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   787 / 989
сегодня в 10:20
Так себе игрочёк, пару лет хорошо поиграл (даже не отлично), но реклама и пиар делают своё дело. Сейчас его игра на спад пойдёт - возраст, травмы, и дыра амбиций заполнена деньгами. Много молодых ребят лучше него
Bullкин
Bullкин
   757 / 989
сегодня в 10:19
Бугагагагагагазаза！Вообще не болтливый！
ошалевший
ошалевший
   267 / 989
сегодня в 10:17
как окошечко закрылось сразу скромный неймарчик проснулся,вот увидите вернётся тот самый редиска,когда окошечко вновь распахнётся
Balanenok
Balanenok
   249 / 989
сегодня в 09:57
Детям простительно.
mihaluch
mihaluch
   119 / 989
сегодня в 09:54
Неймар,по словам специалистов, один из лучших.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 989
сегодня в 09:40
Да, трудно живется миллионерам.
Он бы на заводе или шахте повкалывал, а уж потом нервничать начал...
ДСА
ДСА
   197 / 989
сегодня в 09:10
Ничего он не платил, тем более в два раза дороже. Нытьем и понтами всё выбивает.
alex074
alex074
   120 / 989
сегодня в 08:35
Этот сайт создан не для таких слюнявых комментариев от актрисы бразильской мыльной оперы....
Adepta
Adepta
   56 / 989
сегодня в 06:37
Красиво говорит, трогательно.
Шуnя771
Шуnя771
   36 / 989
сегодня в 06:16
Не огорчай папу иначе отправит за океан)
Zenit_84
Zenit_84
   136 / 989
сегодня в 06:13
Держи себя в руках
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   438 / 989
сегодня в 04:38
У него ещё есть 3-4 сезона. Может и выстрелит хоть разок.
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