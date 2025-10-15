 
 
 
Борис Игнатьев не понимает смысла возвращения Кононова в «Торпедо»

15 октября 2025, 13:46

Решение вернуть Олега Кононова на пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо» не поддается объяснению. Такое мнение высказал бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев.

В среду «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба. Вместо него назначен Кононов, который покинул клуб 2 месяца назад.

«Мне кажется, что там люди без головы работают, одни эмоции. Как можно принять решение, подумав, взвесив, наверное, так должно быть в любом производстве. А футбол требует особого подхода к выбору как игроков, так и тех людей, которые будут вооружать их на результат, — сказал Игнатьев. — Просто непонятно. Откуда эти люди? Назначали Парфенова, подписали контракт, а потом возвращают Кононова. Как команда на это отреагирует, что команда подумает? Я вообще понять и принять это никак не могу».

Все комментарии
Ник63
Ник63
15 октября в 23:03
И за них я болею более 55 лет. Начнем снова со второй😟позор ☹️
Варвар7
Варвар7
15 октября в 19:35
Действия руководства Торпедо в последнее время напоминает "конвульсии"...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ qeu733cgxqya (раскрыть)
15 октября в 15:37
Доброго дня.

Мы не можем добавлять кого-либо в группу без призов, её должны выбрать все желающие сами.
Alex_67
Alex_67
15 октября в 14:42
Кононов сам выбрал себе путь .. Значит его всё устраивает.
sv_1969
sv_1969
15 октября в 14:27
Вот на счет кто там работает он в точку сказал
qeu733cgxqya
qeu733cgxqya
15 октября в 14:16
Возьмите меня в группу без призов!!! Спасибо.....
112910415
112910415
15 октября в 14:15
всё это загадочно и печально
Гость
