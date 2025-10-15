Борис Игнатьев не понимает смысла возвращения Кононова в «Торпедо»

1760525214

15 октября 2025, 13:46

Решение вернуть на пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо» не поддается объяснению. Такое мнение высказал бывший главный тренер «Торпедо» .

В среду «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба. Вместо него назначен Кононов, который покинул клуб 2 месяца назад.

«Мне кажется, что там люди без головы работают, одни эмоции. Как можно принять решение, подумав, взвесив, наверное, так должно быть в любом производстве. А футбол требует особого подхода к выбору как игроков, так и тех людей, которые будут вооружать их на результат, — сказал Игнатьев. — Просто непонятно. Откуда эти люди? Назначали Парфенова, подписали контракт, а потом возвращают Кононова. Как команда на это отреагирует, что команда подумает? Я вообще понять и принять это никак не могу».