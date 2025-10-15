 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кокорин назвал причину ухода из «Динамо»

15 октября 2025, 13:12

Нападающий Александр Кокорин покинул московское «Динамо» в 2015 году из-за нового вектора развития футбольного клуба.

Футболист выступал за «Динамо» с 2008 по 2015 год. В составе команды он провел 203 мачта, отметившись 50 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. С сезона-2022/23 он выступает за кипрский «Арис».

«Из-за „Динамо“ я отказывал всем клубам, хотел там оставаться, был единственным оттуда, кто начал постоянно играть в сборной, — сказал Кокорин. — А потом ко мне приходят и говорят: у нас новый вектор развития, тебе нужно уйти. После чего команда вылетает в Первую лигу».

«Это было очень странное решение. Они ведь могли ко мне прийти: „Саша, у тебя большая зарплата, а мы теперь будем уменьшать расходы. Ты можешь подвинуться и остаться? Мы на тебя рассчитываем“. А мне сказали, что нужно уйти. Набрали ноунеймов, вылетели и удивились: как так, мы никогда не вылетали», — добавил он.

Кокорину 34 года, в Российской премьер-лиге он также играл за московский «Спартак», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Подписывайся в ВК
Все новости
Кокорин рассказал, что «Спартак» подписал с ним контракт назло «Зениту»
15 октября
Станислав Черчесов объяснил, как изменилась РПЛ за 10 лет
15 октября
Карпин не согласен с тем, что футболисты не хотят играть за сборную России
14 октября
Дюков положительно оценил игру сборной России в октябрьских матчах
14 октября
Дюков считает реальным допуск россиян до турниров до конца 2025 года
14 октября
Глава ВТБ оценил победу России над Боливией
14 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Lobo77
Lobo77
16 октября в 11:06
А вектор новый заключался в одном - выдавить Динамо сначала в первую а потом и вовсе во вторую лигу и зачехлить совсем. При этом отжав Петровский Парк и стадион. В принципе практически все и получилось. Команду правда не закрыли но собственность вся и права на "золотую" землю уехала к "спонсорам".
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
16 октября в 09:20
"Да и в медийном плане Миранчук не конкурент Александру..."
Чтобы окончательно потопить "Динамо"(машину) точно не
хватает Коко-медийности и всего того негатива,который накопился вокруг бывшего узника!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 112910415 (раскрыть)
15 октября в 17:04
Кто наиболее вероятный кандидат чтобы это сделать?
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 14:38
Кому нужны эти душещипательные истории из жизни Саши Кокорина? Они были очень давно и уже не вызовут скупую мужскую слезу. Действительность в том, что российский футболист играет на Кипре. А может Динамо и правда решилось вернуть ветерана в Россию? Как по мне, Кокорин будет выглядеть гораздо интереснее Антона Миранчука. Да и в медийном плане Миранчук не конкурент Александру...
112910415
112910415
15 октября в 13:57
кто-то предоставит альтернативную точку зрения ... сравним !
Futurista
Futurista
15 октября в 13:28
"Динамовцы" же его закрыли...вот он и обиделся)...
Варвар7
Варвар7
15 октября в 13:19
"Откровения" Кокоши продолжаются - Спартак , Динамо - кто следующий?...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 