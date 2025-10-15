Кокорин назвал причину ухода из «Динамо»

1760523127

15 октября 2025, 13:12

Нападающий покинул московское «Динамо» в 2015 году из-за нового вектора развития футбольного клуба.

Футболист выступал за «Динамо» с 2008 по 2015 год. В составе команды он провел 203 мачта, отметившись 50 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. С сезона-2022/23 он выступает за кипрский «Арис».

«Из-за „Динамо“ я отказывал всем клубам, хотел там оставаться, был единственным оттуда, кто начал постоянно играть в сборной, — сказал Кокорин. — А потом ко мне приходят и говорят: у нас новый вектор развития, тебе нужно уйти. После чего команда вылетает в Первую лигу».

«Это было очень странное решение. Они ведь могли ко мне прийти: „Саша, у тебя большая зарплата, а мы теперь будем уменьшать расходы. Ты можешь подвинуться и остаться? Мы на тебя рассчитываем“. А мне сказали, что нужно уйти. Набрали ноунеймов, вылетели и удивились: как так, мы никогда не вылетали», — добавил он.

Кокорину 34 года, в Российской премьер-лиге он также играл за московский «Спартак», петербургский «Зенит» и «Сочи».