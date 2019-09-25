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Евсеев: «„Ростов“ был опаснее „Зенита“ и „Спартака“»

сегодня, 07:07

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победы своей команды над «Ростовом» (2:0), «Зенитом» (1:0) и «Спартаком» (1:0).

После стартового отрезка, когда мы в пяти играх набрали четыре очка, победа над «Ростовом», безусловно, придала нам силы, и футболисты поверили в себя. Мы прекрасно понимаем, что у нас меняется состав. Были опытные игроки, которые давали результат, и народ на них ходил. Ушли Салатич, Пауревич, Ванек, Живоглядов, потом – Игбун... Причём та группа игроков, которая была определяющей для «Уфы». А сейчас потихонечку началась смена поколений.

С «Ростовом» нам повезло в том, что Еременко играл не сразу, а вышел только во втором тайме. Хотя напряжение от «Ростова» возле ворот было больше всех. «Зенит» оказывал неплохое давление, но мы ему, как и «Спартаку», тоже не дали практически ничего создать. 

На сегодняшний момент мы уже понимаем, что и Шомуродов, и Ионов забивают достаточно однотипные мячи. В случае с «Зенитом» мы знали, что главная его ударная сила – пара нападающих Дзюба – Азмун, что на них будет много передач верхом – и в принципе справились с этим. «Спартак» – игроки дорогие, перспективные, техничные. Но так сложилось, что мы их обыграли!

Евсеев также высказался насчёт слухов об интересе к его кандидатуре со стороны «Спартака».

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Все комментарии
Aniva
Aniva
   88 / 972
сегодня в 09:08
Просто в этом матче спартак забыл оплатить услуги судьи, а то бы Уфа по другому пела.
Evilhuman
Evilhuman
   4 / 972
сегодня в 09:01
Зенит и Ростов лидеры,эти победы можно занести себе в актив, а над командой второй восьмёрки,а в скором и зоны вылета вообще не достижение, их только ленивый не порвал и то из-за судейского беспредела
FROLL 001
FROLL 001 ответил Binger
   8 / 972
сегодня в 08:54
Итак понятно, что свиньи слабые, не нужно постоянно об этом повторять.
Кто только не возил свиней. Гыгыгы
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   331 / 972
сегодня в 08:40
Скоро спартак будет элитой в НФЛ , скриньте!!
Aniva
Aniva
   88 / 972
сегодня в 08:03
Только проиграл крупнее.
Binger
Binger
   24 / 972
сегодня в 07:59
Итак понятно, что свиньи слабые, не нужно постоянно об этом повторять.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   77 / 972
сегодня в 07:38
Кто только не возил Спартак.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   240 / 972
сегодня в 07:37
    cska plus
    cska plus
       13 / 972
    сегодня в 07:26
    Зачем Евсеев говорит про середняк спартак.
    pam06
    pam06
       32 / 972
    сегодня в 07:23
    Теперь на очереди Паровозы, Быки, Кони... Но с ними будет посложнее... Не будет недооценки, да и игра менее предсказуемая. Удачи, но армейцам чуть больше!
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