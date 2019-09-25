Хомуха: «Сейчас весь „Спартак“ действует с перепадами, исключение - Жиго»

Главный тренер юношеской сборной России прокомментировал неудачный старт сезона «Спартака».

Слабая организация игры привела к тому, что сейчас он даже с середняками справиться не может. Хотя футболисты стараются, бьются, никого нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи.



Когда «Спартаку» предлагают играть «первым» номером», сразу начинаются проблемы. Потому что в позиционной атаке команда выглядит крайне неубедительно. А соперник, получая пространство за спинами спартаковских защитников, этим пользуется. Что и приводит к регулярным потерям очков.



Вся команда действует с перепадами! Исключение — Жиго. Вот он ниже определенного уровня никогда не опускается. Остальным не хватает стабильности. Яркие матчи чередуют с безликими.