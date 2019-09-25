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Хомуха: «Сейчас весь „Спартак“ действует с перепадами, исключение - Жиго»

сегодня, 15:59

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал неудачный старт сезона «Спартака».

 Слабая организация игры привела к тому, что сейчас он даже с середняками справиться не может. Хотя футболисты стараются, бьются, никого нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи.

Когда «Спартаку» предлагают играть «первым» номером», сразу начинаются проблемы. Потому что в позиционной атаке команда выглядит крайне неубедительно. А соперник, получая пространство за спинами спартаковских защитников, этим пользуется. Что и приводит к регулярным потерям очков.

Вся команда действует с перепадами! Исключение — Жиго. Вот он ниже определенного уровня никогда не опускается. Остальным не хватает стабильности. Яркие матчи чередуют с безликими.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил cska plus
   14 / 969
сегодня в 16:05
Не перепадами а позорами.
Тогда уж "перепозорами".
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   73 / 969
сегодня в 16:03
Понабрал Цорн всякого неликвида. Вот и результат.
cska plus
cska plus
   15 / 969
сегодня в 16:01
Не перепадами а позорами.
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