«Зенит» мечтает сыграть в финале ЛЧ на своей домашней арене

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге с участием «Зенита» стал бы финалом мечты.

Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно - сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов.