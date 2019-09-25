«Зенит» мечтает сыграть в финале ЛЧ на своей домашней арене

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге с участием «Зенита» стал бы финалом мечты.
Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно - сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов.
И во сколько же россиянами обойдется воплощение такой мечты руководителей проекта? ))))
И во сколько же россиянами обойдется воплощение такой мечты руководителей проекта? ))))
Реальность: Енисей - Зенит
Реальность: Енисей - Зенит
Без комментариев!! ХАХАХАХАХАХХАХАХА
Без комментариев!! ХАХАХАХАХАХХАХАХА
Зенит развивается, а в Москве пилят бабки ЛУКойла и ВТБ, сидя при этом в квалификации ле
Зенит развивается, а в Москве пилят бабки ЛУКойла и ВТБ, сидя при этом в квалификации ле