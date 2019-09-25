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«Зенит» мечтает сыграть в финале ЛЧ на своей домашней арене

сегодня, 14:38

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге с участием «Зенита» стал бы финалом мечты. 

Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, но для этого нужно двигаться поэтапно - сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Мы играем в этом сезоне в Лиге чемпионов, неплохо начали, группа очень плотная, поэтому мы смотрим вперед. Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов.

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   130 / 969
сегодня в 16:11
Газпром...мечты сбываются. Только это действует в рамках РПЛ...здесь легко все купить, что и делаете. А в ЛЧ зенит ассоциируется с Моськой...слоны затопчут и денег не хватит.
ДАША Д
ДАША Д
   219 / 969
сегодня в 15:53
Проще Уэмбли купить, чем пробиться в финал Лиги Чемпионов.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   172 / 969
сегодня в 15:44
Смешно и стыдно
Alex12357
Alex12357
   456 / 969
сегодня в 15:40
Как говорится -И тут Остапа понесло....
yk2ru
yk2ru
   331 / 969
сегодня в 15:36
Газпром - мечты сбываются!
И во сколько же россиянами обойдется воплощение такой мечты руководителей проекта? ))))
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   498 / 969
сегодня в 15:36
хотелку не погни
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   39 / 969
сегодня в 15:35
Чего же Гинер у своей братвы воров-рецедивистов бабла не попросит для коней помечтать?
удав
удав
   376 / 969
сегодня в 15:35
хорошая шутка)
cska plus
cska plus
   15 / 969
сегодня в 15:34
Если газпром ставит такую задачу значит уже суетятся как все эти мечты купить.
тумба-юмба
тумба-юмба
   290 / 969
сегодня в 15:27
Эко его торкнуло.Впрочем как и всё питерское руководство страны.
Aniva
Aniva ответил FROLL 001
   81 / 969
сегодня в 15:23
Цель у свиней Кубок Соли или Канделаки. На другое кишка тонка. Гыгыгы
Свиньи скоро только в кубке ФНЛ играть будут.
Footbolista
Footbolista
   2 / 969
сегодня в 15:09
Если только с манекенами в режиме двусторонней тренировки...и то будет доп. время и пенальти...
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 969
сегодня в 15:08
Почему бы и нет? ЛЧ уже десять лет продается
LOpp
LOpp
   12 / 969
сегодня в 15:04
Ожидание: Зенит мечтает сыграть в финале ЛЧ на своей домашней арене
Реальность: Енисей - Зенит
FROLL 001
FROLL 001 ответил Леон Бугаев
   8 / 969
сегодня в 15:02
Есть цель. Похвально. Какие цели у Спартака? :)))
Цель у свиней Кубок Соли или Канделаки. На другое кишка тонка. Гыгыгы
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   73 / 969
сегодня в 15:01
Есть цель. Похвально. Какие цели у Спартака? :)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 969
сегодня в 14:59
Несбыточно!!!
7 из 9
7 из 9
   9 / 969
сегодня в 14:56
Наелись полуфиналами, на большее потянуло.
Заратустра
Заратустра
   126 / 969
сегодня в 14:56
    FROLL 001
    FROLL 001
       8 / 969
    сегодня в 14:56
    Лучше с мечтой доходить до плей офф Лиги Чемпионов, чем как свиньи вылетать из Лиги Европы даже не попав в группу. Гыгыгы
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       172 / 969
    сегодня в 14:54
    Полуфиналист ЛЧ последних четырех лет смешит людей как может!!!! ОРУ
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Питер Ман
       82 / 969
    сегодня в 14:53
    А Зенит не пилит деньги Газпрома? Хахаах
    Balanenok
    Balanenok
       212 / 969
    сегодня в 14:53
    Зенит хоть помечтать об этом может, свиньи из пердива ни за что.
    Gloomy59
    Gloomy59
       771 / 969
    сегодня в 14:52
    И ЭТОТ ТУДА ЖЕ!!!!
    stasil
    stasil
       659 / 969
    сегодня в 14:50
    РУСАДА сделает всё, что-бы мечты не сбывались
    alex074
    alex074
       107 / 969
    сегодня в 14:50
    Мечты остаются мечтами. На то они и МЕЧТЫ!!!
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       172 / 969
    сегодня в 14:49
    МДА это уже действительно смех сказал на всю страну!!!
    Без комментариев!! ХАХАХАХАХАХХАХАХА
    Питер Ман
    Питер Ман
       25 / 969
    сегодня в 14:49
    Приятно слышать, отличные планы у Медведева. Главное сейчас каждый год брать чемпионство, стать как Ювентус и Бавария, каждое чемпионство даёт участие в лч в 1 корзине, и 50 миллионов евро для ффп.
    Зенит развивается, а в Москве пилят бабки ЛУКойла и ВТБ, сидя при этом в квалификации ле
    Лакшери
    Лакшери
       528 / 969
    сегодня в 14:48
    Мечтать не вредно, странно было бы если бы они мечтали со спартаком в стыках за ФНЛ играть)))
    dimagas1
    dimagas1
       145 / 969
    сегодня в 14:48
    Можно перед финалом товарняк отбегать))
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