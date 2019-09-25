Силкин: «Хохлову нужно доверие руководства и время»

Бывший тренер «Динамо» считает, что главному тренеру московского клуба нужно доверие руководства клуба и время для улучшения игры и результатов команды.

С этой обстановкой и таким количеством игроков в команде тренеру нужно время, надо хотя бы дотянуть до предсезонки с нормальными результатами. Любому тренеру надо доверять, доверие руководства очень многое значит, у меня такого доверия не было. В мою бытность мы ЦСКА обыгрывали и 4:0, и 1:0, а получилось, что мне поработать толком не дали, а Слуцкий как работал, так и работал. И после этого ЦСКА много титулов выиграл - это мудрость [президента ЦСКА ] Евгения Гинера, что он не стал менять тренера.

Перед чемпионатом готовили одну команду, а сейчас со стороны смотришь и неясно, где основной состав. Постоянно кто-то играет, кто-то нет, для футболистов хуже ситуации не бывает, потому что они все хотят играть и их очень много. Думаю, что много недовольных, обстановка в команде непростая.