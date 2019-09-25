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Силкин: «Хохлову нужно доверие руководства и время»

сегодня, 15:35

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что главному тренеру московского клуба Дмитрию Хохлову нужно доверие руководства клуба и время для улучшения игры и результатов команды. 

С этой обстановкой и таким количеством игроков в команде тренеру нужно время, надо хотя бы дотянуть до предсезонки с нормальными результатами. Любому тренеру надо доверять, доверие руководства очень многое значит, у меня такого доверия не было. В мою бытность мы ЦСКА обыгрывали и 4:0, и 1:0, а получилось, что мне поработать толком не дали, а Слуцкий как работал, так и работал. И после этого ЦСКА много титулов выиграл - это мудрость [президента ЦСКА] Евгения Гинера, что он не стал менять тренера.

Перед чемпионатом готовили одну команду, а сейчас со стороны смотришь и неясно, где основной состав. Постоянно кто-то играет, кто-то нет, для футболистов хуже ситуации не бывает, потому что они все хотят играть и их очень много. Думаю, что много недовольных, обстановка в команде непростая.

Напомним, что сегодня «Динамо» проиграло «Лучу» в матче 1/16 финала Кубка России.

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 969
сегодня в 16:05
Довел Хохлов до ручки Динамо. Гыгыгы
Vladimir808
Vladimir808 ответил Питер Ман
   77 / 969
сегодня в 15:51
Не дождёшься!)
Хохлова уже выгнали!!!
Питер Ман
Питер Ман
   25 / 969
сегодня в 15:43
Согласен, Хохлову долгой работы
cska plus
cska plus
   15 / 969
сегодня в 15:38
Силкину наверное интересна такая обстановка в команде.
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