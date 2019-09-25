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Медведев: «Петербург находится в высокой степени готовности к финалу ЛЧ»

сегодня, 14:28

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Санкт-Петербург в плане инфраструктуры готов к финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 уже сейчас. 

Если проанализировать ситуацию по выбору города, который будет принимать финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, то было два кандидата - Санкт-Петербург и Мюнхен, причем немецкий город подал заявку еще и на сезон-2021/22. Это не означало, что у нас стопроцентные шансы, потому что кандидаты всегда хотят провести [матч] пораньше. Все-таки факторы сыграли свою роль - это и сам стадион, и опыт проведения Кубка Конфедераций, чемпионата мира по футболу, где средняя посещаемость была самой высокой в нашей стране, выше даже, чем в Москве. И вся инфраструктура, помимо самого стадиона - аэропорт, гостиницы - все это в совокупности привело к тому, что был выбран Санкт-Петербург.

Мы этому очень рады, мы готовы провести финал Лиги чемпионов если не завтра, то послезавтра, потому что степень готовности очень высокая. Финал Лиги чемпионов - это особое событие, надо будет еще кое-что сделать, но мы абсолютно готовы сделать все необходимое, уверен, что это будет большой праздник футбола для всех болельщиков. Никаких сомнений нет, что будет много гостей, всем советую, как только билеты появятся в продаже, приобрести их, даже несмотря на то что пока неизвестны участники матча.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   15 / 969
сегодня в 16:02
Если готов то зачем просить бабло.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 969
сегодня в 15:43
Похоже , Медведев Фурсенку в трепатне переплюнет!!!
alex074
alex074
   107 / 969
сегодня в 14:54
Блин, он так говорит, как-будто владеет всей информацией. А он всего лишь ген.дир. Бомжей, а не губернатор ЛО и не мер Санкт-Петербурга...
Шуnя771
Шуnя771
   28 / 969
сегодня в 14:51
А не рано ли заговорили?))
Знатог
Знатог
   142 / 969
сегодня в 14:42
Зенит должен играть в финале без отбора, как хозяин.
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