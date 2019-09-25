ГлавнаяНовости

Зотов подтвердил, что игрокам «Мордовии» не платят зарплату

сегодня, 15:44

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов подтвердил информацию, что игроки «Мордовии» столкнулись с пятимесячными задержками зарплат. 

Мы в курсе ситуации, к сожалению, в «Мордовии» из года в год повторяется одно и то же. Конечно, обращения поступают, в том числе и от бывших игроков клуба, поскольку долги есть и перед ними тоже. Ситуация в «Мордовии» критическая, и спокойно ее воспринимающих там, думаю, нет. У футболистов есть опасения за то, что будет дальше, потому что задержки по зарплате достигают пяти месяцев.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Первый тренер Головина: «Горжусь Сашей»
Сегодня, 16:16 Комментарии0
Хомуха: «Сейчас весь „Спартак“ действует с перепадами, исключение - Жиго»
Сегодня, 15:59 Комментарии3
Силкин: «Хохлову нужно доверие руководства и время»
Сегодня, 15:35 Комментарии4
«Зенит» мечтает сыграть в финале ЛЧ на своей домашней арене
Сегодня, 14:38 Комментарии32
Медведев: «Петербург находится в высокой степени готовности к финалу ЛЧ»
Сегодня, 14:28 Комментарии5
В «Мордовии» уже пять месяцев не платят зарплату футболистам
Сегодня, 13:15 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   15 / 969
сегодня в 16:00
В Мордовии нет частных нефтепроводов.
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 969
сегодня в 15:51
Пожалуй надо расходиться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100