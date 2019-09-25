Зотов подтвердил, что игрокам «Мордовии» не платят зарплату

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов ( ОПСФ ) Александр Зотов подтвердил информацию, что игроки «Мордовии» столкнулись с пятимесячными задержками зарплат.

Мы в курсе ситуации, к сожалению, в «Мордовии» из года в год повторяется одно и то же. Конечно, обращения поступают, в том числе и от бывших игроков клуба, поскольку долги есть и перед ними тоже. Ситуация в «Мордовии» критическая, и спокойно ее воспринимающих там, думаю, нет. У футболистов есть опасения за то, что будет дальше, потому что задержки по зарплате достигают пяти месяцев.