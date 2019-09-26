Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Сегодня завершились все матчи 1/16 финала Кубка России. По их итогам стали известны все пары следующего раунда турнира.
«Балтика» — «Торпедо»
«Оренбург» — «Химки»
«Нижний Новгород» — «Шинник»
«Арсенал» — «Урал»
ЦСКА — «Уфа»
«Спартак» — «Ростов»
«Зенит» — «Томь»
«Ахмат» — «Луч»
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября. Жеребьевка определит хозяев полей.
31-го Кубок...и 3-го встречаются между собой....в Питере....
Удачи Зениту !!!
31-го Кубок...и 3-го встречаются между собой....в Питере....
Удачи Зениту !!!