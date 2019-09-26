ГлавнаяНовости

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

сегодня, 00:34

Сегодня завершились все матчи 1/16 финала Кубка России. По их итогам стали известны все пары следующего раунда турнира.

«Балтика» — «Торпедо»
«Оренбург» — «Химки»
«Нижний Новгород» — «Шинник»
«Арсенал» — «Урал»
ЦСКА — «Уфа»
«Спартак» — «Ростов»
«Зенит» — «Томь»
«Ахмат» — «Луч»

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября. Жеребьевка определит хозяев полей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Нижний Новгород» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Вчера, 18:20 Комментарии2
Сборная Украины не сыграет на групповом этапе в Петербурге на Евро-2020
Вчера, 16:29 Комментарии15
Московское «Динамо» вылетело во Владивосток
24 сентября Комментарии4
16 вызовов элите. Кто из клубов РПЛ сразу простится с Кубком России?
24 сентябряАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии14
«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»
24 сентября ВидеоКомментарии7
Азмуна вызвали в сборную Ирана
24 сентября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
   382 / 967
сегодня в 02:25
Символично....Карпин закопает Кононова...
nikoladolgov
nikoladolgov
   53 / 967
сегодня в 02:19
Пердив рулит !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 967
сегодня в 02:15
Осталось два клуба....участников 3-х турниров.....Зенит и ЦСКА.....
31-го Кубок...и 3-го встречаются между собой....в Питере....
Удачи Зениту !!!
Заполярный
Заполярный ответил Заратустра
   107 / 967
сегодня в 02:00
Парфёнов вышвыривал спартак из Кубка, теперь очередь Карпина. Валера верим.
ТЮЮ, А ГДЕ ПАРОВОЗЫ
СаняШумок
СаняШумок ответил Klaksvikar Itrottarselag
   265 / 967
сегодня в 01:45
Ну и как минимум два представителя ФНЛ вылетят
d_fincher
d_fincher
   32 / 967
сегодня в 01:04
Ростов... ахахахахах))) Короче, Валера обходит Спартак, и Федун возвращает его в третий раз.
minai
minai
   58 / 967
сегодня в 01:04
Зенит отомстит за Тамбов.
Заратустра
Заратустра
   89 / 967
сегодня в 00:54
Парфёнов вышвыривал спартак из Кубка, теперь очередь Карпина. Валера верим.
minai
minai
   58 / 967
сегодня в 00:51
Арсеналу - опять Урал.
Igo0rek
Igo0rek
   77 / 967
сегодня в 00:50
Валера, настало твое время!
oFANATo
oFANATo
   51 / 967
сегодня в 00:44
Ждём в гости Уфу.
Evilhuman
Evilhuman ответил Accinit
   5 / 967
сегодня в 00:44
Да этот "филиал" их на тряпки разорвет, Валера им кузькину мать покажет
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   140 / 967
сегодня в 00:42
Не слабо так проредило представителей РПЛ. А после 1/8 как минимум ещё трое отсеются.
Accinit
Accinit
   620 / 967
сегодня в 00:41
Свиньям опять повезло, на филиал попали.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100