«Факел» отреагировал на инцидент с поливанием болельщиков ледяной водой

На инцидент с поливанием болельщиков холодной водой при температуре +6 градусов по Цельсию, который произошел в перерыве игры 1/16 финала Кубка России против тульского «Арсенала», отреагировал ФК «Факел».

В связи с распространением недостоверной информации о якобы имевшем место инциденте с пожарной машиной, которая поливала болельщиков на трибуне воронежского Центрального стадиона профсоюзов во время проведения матча 1/16 финала розыгрыша Олимп-Кубка России «Факел» — «Арсенал», доводим до всех интересующихся следующее: в самом начале перерыва в матче на секторе активной поддержки нашей команды на Центральном стадионе профсоюзов произошло возгорание, которое несло в себе угрозу здоровью посетителей арены, располагавшихся в районе очага этого возгорания. В связи с этим пожарным расчетом, дежурившим на стадионе, было принято решение ликвидировать возгорание своими силами и средствами. Возгорание было оперативно нейтрализовано, никто из болельщиков, успевших заблаговременно покинуть район открытого огня, в результате инцидента не пострадал.