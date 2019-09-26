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«Факел» отреагировал на инцидент с поливанием болельщиков ледяной водой

сегодня, 10:44
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

На инцидент с поливанием болельщиков холодной водой при температуре +6 градусов по Цельсию, который произошел в перерыве игры 1/16 финала Кубка России против тульского «Арсенала», отреагировал ФК «Факел».

В связи с распространением недостоверной информации о якобы имевшем место инциденте с пожарной машиной, которая поливала болельщиков на трибуне воронежского Центрального стадиона профсоюзов во время проведения матча 1/16 финала розыгрыша Олимп-Кубка России «Факел» — «Арсенал», доводим до всех интересующихся следующее: в самом начале перерыва в матче на секторе активной поддержки нашей команды на Центральном стадионе профсоюзов произошло возгорание, которое несло в себе угрозу здоровью посетителей арены, располагавшихся в районе очага этого возгорания. В связи с этим пожарным расчетом, дежурившим на стадионе, было принято решение ликвидировать возгорание своими силами и средствами. Возгорание было оперативно нейтрализовано, никто из болельщиков, успевших заблаговременно покинуть район открытого огня, в результате инцидента не пострадал.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   91 / 961
сегодня в 11:49
Идиотам запрещают пользоваться пиротехникой, их просят не делать этого , все бестолку! Ну пусть водичкой охладятся, может просветление в головах наступит . Хотя... Вряд ли.
alex074
alex074
   119 / 961
сегодня в 10:55
Представители противопожарных служб потушили "факел"...
Конь 666
Конь 666
   262 / 961
сегодня в 10:45
А возгорание это пара файеров или дымовуха?
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