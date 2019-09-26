ГлавнаяНовости

Адвокат Кокорина скончался на своей даче

сегодня, 08:09

Адвокат Андрей Романов, который представлял интересы игрока «Зенита» Александра Кокорина во время процесса о драках в Москве, умер на своей даче. Об этом рассказала адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко.

Вчера ушёл замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни. Мой давний друг. Мы были знакомы и дружны 37 лет. Ушёл внезапно, ничто не предвещало беды и никого не было рядом. Уехал на дачу и утром был найден… Не представляете, друзья, какая это беда-бедища. Сколько людей, кроме его близких, осиротели. Поверить в его уход невозможно. Светлая память, Андрей.

Павел Мамаев и Кокорин были освобождены из колонии 17 сентября этого года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бывший нападающий сборной Литвы покончил жизнь самоубийством
Вчера, 16:07
Кокорину пришлось платить штрафы за нарушения ПДД после освобождения
24 сентября Комментарии14
В Амстердаме застрелили экс-футболиста Келвина Мейнарда
19 сентября Фото
Канчельскис прокомментировал смерть Риксена
18 сентября Комментарии4
«Зенит» проведет акцию памяти в честь Риксена
18 сентября Комментарии42
ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Риксена
18 сентября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kastites
kastites
   54 / 964
сегодня в 08:15
Очень странно это
Groove000
Groove000
   53 / 964
сегодня в 08:12
Пак мстит)
wingback
wingback
   152 / 964
сегодня в 08:11
Подозрительно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100