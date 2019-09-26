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Чалов рассказал о кумирах среди нападающих

сегодня, 19:26

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопросы о том, кто его футбольный кумир и кто его мотивирует:

В детстве кумиром был Дрогба, а потом с возрастом это пропадает. Сейчас из нападающих Суарес, Левандовски, Агуэро. Нужно брать у них лучшие качества.

Что меня мотивируют? Совет — получайте удовольствие от игры и не расстраиваться, если что-то не получается. идите дальше и добивайтесь своего.

Ранее Фёдор поведал о том, что хотел бы поиграть в другом чемпионате.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 946
сегодня в 19:57
Так продолжать!
fanatcska94
fanatcska94
   426 / 946
сегодня в 19:47
Совет — получайте удовольствие от игры и не расстраиваться, если что-то не получается
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После матча с Краснодаром решил придерживаться своего же совета, и не расстроившись, так же загубил два выхода один на один с вратарем в матче с Аланией.
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