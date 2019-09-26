Чалов рассказал о кумирах среди нападающих

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопросы о том, кто его футбольный кумир и кто его мотивирует:
В детстве кумиром был Дрогба, а потом с возрастом это пропадает. Сейчас из нападающих Суарес, Левандовски, Агуэро. Нужно брать у них лучшие качества.
Что меня мотивируют? Совет — получайте удовольствие от игры и не расстраиваться, если что-то не получается. идите дальше и добивайтесь своего.
Ранее Фёдор поведал о том, что хотел бы поиграть в другом чемпионате.
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После матча с Краснодаром решил придерживаться своего же совета, и не расстроившись, так же загубил два выхода один на один с вратарем в матче с Аланией.
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После матча с Краснодаром решил придерживаться своего же совета, и не расстроившись, так же загубил два выхода один на один с вратарем в матче с Аланией.