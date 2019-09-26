Чалов рассказал о кумирах среди нападающих

сегодня, 19:26

Форвард ЦСКА ответил на вопросы о том, кто его футбольный кумир и кто его мотивирует:

В детстве кумиром был Дрогба, а потом с возрастом это пропадает. Сейчас из нападающих Суарес, Левандовски, Агуэро. Нужно брать у них лучшие качества. Что меня мотивируют? Совет — получайте удовольствие от игры и не расстраиваться, если что-то не получается. идите дальше и добивайтесь своего.

Ранее Фёдор поведал о том, что хотел бы поиграть в другом чемпионате.