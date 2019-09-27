Сапата интересен «Интеру» и «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Аталанты» находится под прицелом двух европейских грандов - миланского «Интера» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что попытка приобретения колумбийского нападающего может быть предпринята уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Сапата настроен на игре за «Аталанту», а также мечтает завоевать трофей с бергамасками.