Сапата интересен «Интеру» и «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата находится под прицелом двух европейских грандов - миланского «Интера» и «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что попытка приобретения колумбийского нападающего может быть предпринята уже в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Сапата настроен на игре за «Аталанту», а также мечтает завоевать трофей с бергамасками.
интер хоть и напичкали юанями но он как был кабинетным недоразумением, так и остался
интер хоть и напичкали юанями но он как был кабинетным недоразумением, так и остался