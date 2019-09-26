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«Реал» заинтересован в Эриксене и Почеттино

сегодня, 17:34

«Реал» надеется, что полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен зимой подпишет предварительный контракт с мадридским клубом. Напомним, что действующее соглашение с лондонским клубом у датчанина истекает следующим летом.

Также «королевский» клуб намерен пригласить на пост главного тренера наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Уже стал известен потенциальный кандидат на замену аргентинца в «шпорах».

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ColdSun1995
ColdSun1995
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сегодня в 18:21
да ну) зачем Поккета в Реал? пускай Зидан этот сезон потренирует Реал и ещё следующий! даже ряловский плебс поймет, что уровень Реала и африканского физрука такой был и в прошлые 2-3 сезона))
а те кто не поймет и даже не понимает сейчас, то как бы да, извините
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