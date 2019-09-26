«Реал» заинтересован в Эриксене и Почеттино

«Реал» надеется, что полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен зимой подпишет предварительный контракт с мадридским клубом. Напомним, что действующее соглашение с лондонским клубом у датчанина истекает следующим летом.
Также «королевский» клуб намерен пригласить на пост главного тренера наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Уже стал известен потенциальный кандидат на замену аргентинца в «шпорах».
а те кто не поймет и даже не понимает сейчас, то как бы да, извините
а те кто не поймет и даже не понимает сейчас, то как бы да, извините