«Реал» заинтересован в Эриксене и Почеттино

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«Реал» надеется, что полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен зимой подпишет предварительный контракт с мадридским клубом. Напомним, что действующее соглашение с лондонским клубом у датчанина истекает следующим летом.

Также «королевский» клуб намерен пригласить на пост главного тренера наставника «Тоттенхэма» .

Уже стал известен потенциальный кандидат на замену аргентинца в «шпорах».