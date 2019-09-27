«Зенит» подарил Халку памятную футболку

сегодня, 12:04

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий в Китае за «Шанхай СИПГ», получил подарок от сине-бело-голубых.

Питерский клуб отправил бразильцу футболку золотого цвета, посвящённую победе в прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

33-летний игрок поблагодарил за подарок в «инстаграме».

Получил эту прекрасную футболку «Зенита» в качестве подарка. Чемпионы сезона-2018/19. Спасибо, зенитовская семья.







Сам Халк рассказывал что Артем Дзюба просил вернуться его в клуб.