«Зенит» подарил Халку памятную футболку

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий в Китае за «Шанхай СИПГ», получил подарок от сине-бело-голубых.
Питерский клуб отправил бразильцу футболку золотого цвета, посвящённую победе в прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
33-летний игрок поблагодарил за подарок в «инстаграме».
Получил эту прекрасную футболку «Зенита» в качестве подарка. Чемпионы сезона-2018/19. Спасибо, зенитовская семья.
Посылка дошла 🤗 pic.twitter.com/rF3tBG6EQt— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 27 сентября 2019 г.
Сам Халк рассказывал что Артем Дзюба просил вернуться его в клуб.