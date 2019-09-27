ГлавнаяНовости

«Зенит» подарил Халку памятную футболку

сегодня, 12:04

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий в Китае за «Шанхай СИПГ», получил подарок от сине-бело-голубых.

Питерский клуб отправил бразильцу футболку золотого цвета, посвящённую победе в прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

33-летний игрок поблагодарил за подарок в «инстаграме».

Получил эту прекрасную футболку «Зенита» в качестве подарка. Чемпионы сезона-2018/19. Спасибо, зенитовская семья.

 



 
Сам Халк рассказывал что Артем Дзюба просил вернуться его в клуб.

 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бывший защитник «Лацио» сожалеет об уходе из клуба
Сегодня, 11:48 Комментарии3
Коке: «Разговоры о том, что „Реал“ мертв - бессмысленны»
Сегодня, 11:43 Комментарии6
Ибрагимович запустил новый футбольный челлендж
Сегодня, 10:17 ВидеоКомментарии4
«Барселона» не хочет отпускать Фати на юношеский чемпионат мира
Сегодня, 09:44 Комментарии3
Паредес может вернуться в «Зенит»
Сегодня, 08:22 Комментарии43
Белотти: «Всё изменилось в перерыве между таймами»
Сегодня, 08:13 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
LOpp
LOpp
   24 / 899
сегодня в 12:40
что-то грязная футболка. Халк уже успел ею полы помыть?
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 899
сегодня в 12:34
С ностальгией вспоминаю как Халк многократно рвал сетку ворот свиней красавцами голами. Гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 899
сегодня в 12:11
Миллер-жмот,зажал шубу и театрального реквизита "ГАЗПРОМА"! Ограничился стиранной футболкой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100