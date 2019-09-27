Коке: «Разговоры о том, что „Реал“ мертв - бессмысленны»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке поделился мыслями перед дерби с «Реалом».

Я хочу, чтобы первая победа случилась. Настало время обыграть «Реал» на Ванда Метрополитано. Мы не хотим мстить – просто играем на стадионе уже два года, и болельщики хотят увидеть на нем победу в дерби.



Все разговоры о том, что сейчас «Реал» «мертвый» бессмысленны, они на вершине таблицы. Это обо всем говорит.