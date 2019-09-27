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Коке: «Разговоры о том, что „Реал“ мертв - бессмысленны»

сегодня, 11:43
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке поделился мыслями перед дерби с «Реалом».

Я хочу, чтобы первая победа случилась. Настало время обыграть «Реал» на Ванда Метрополитано. Мы не хотим мстить – просто играем на стадионе уже два года, и болельщики хотят увидеть на нем победу в дерби.

Все разговоры о том, что сейчас «Реал» «мертвый» бессмысленны, они на вершине таблицы. Это обо всем говорит.

 Совсем недавно «Реал» установил антирекорд, команда впервые за 10 лет не нанесла ни одного удара в створ в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   29 / 899
сегодня в 12:23
Как обычно,не стоит ждать эстетики от "матрасов". Вход опять пойдут тычки,удары локтем,грязные подкаты - это у них генетически! Реалу же - удачи и очередной победы!!!!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 899
сегодня в 12:14
На сам деле Реал сейчас нулевой
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   90 / 899
сегодня в 12:10
Реал в Испании непобедим. Пусть несколько кабинетных сезонов Барсы никого не вводят в заблуждение.
😂😂😂💪🏽💪🏽💪🏽
95-shishani-95
95-shishani-95
   90 / 899
сегодня в 12:08
Удачи Реалу!!!
112910415
112910415
   60 / 899
сегодня в 11:54
Реал, конечно, пока жив.
Но по ходу матча это можно исправить !
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 899
сегодня в 11:46
Реал в Испании непобедим. Пусть несколько кабинетных сезонов Барсы никого не вводят в заблуждение.
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