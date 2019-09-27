Бывший защитник «Лацио» сожалеет об уходе из клуба

Голландский защитник «Саутгемптона» , ранее выступавший за «Лацио», рассказал о своём уходе из клуба:

Я совершил ошибку. У меня был пятилетний контракт, а через два года мне предложили продлить соглашение на улучшенных условиях. Все футболисты хотят играть в лучших лигах мира, и когда мне поступило предложение от «Саутгемптона», то я не смог отказать. К сожалению, дела у клуба идут не лучшим образом вот уже второй год подряд. Всё пошло не так, как я предполагал.