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Бывший защитник «Лацио» сожалеет об уходе из клуба

сегодня, 11:48

Голландский защитник «Саутгемптона» Уэсли Худт, ранее выступавший за «Лацио», рассказал о своём уходе из клуба:

Я совершил ошибку. У меня был пятилетний контракт, а через два года мне предложили продлить соглашение на улучшенных условиях. Все футболисты хотят играть в лучших лигах мира, и когда мне поступило предложение от «Саутгемптона», то я не смог отказать. К сожалению, дела у клуба идут не лучшим образом вот уже второй год подряд. Всё пошло не так, как я предполагал.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Сельта» арендовала Худта. По окончании сезона голландец вернулся в английский клуб. 

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Соломон Давидович
Соломон Давидович ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   70 / 899
сегодня в 11:59
Добрый день, Иоанн Грозный!
1 команда
1 команда
   129 / 899
сегодня в 11:55
Хотел схитрить, но хитрость оказалась не хитрой.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 899
сегодня в 11:49
дЕврей тоже сожалеет, но молчит)
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