Кононов: «Критика будет всегда, как бы мы ни играли»

Главный тренер «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» в Набережных Челнах. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

Кубковая игра как всегда была сложной. Набережные Челны — футбольный город. Мы знаем историю «КАМАЗа». И знали, как команда играет сейчас, лидирует в ПФЛ и по игре, и по результатам. Мы сегодня в этом убедились. Желаю «КАМАЗу» попасть в ФНЛ по итогам сезона. И там Набережные Челны он будет представлять достойно.



Мы владели мячом, создали достаточно моментов, которые надо было реализовывать. Но, к сожалению, не реализовали, началась спешка, быстрее хотели забить. Но это не всегда срабатывает. Тем не менее, мы забили — хорошо, уверенно, но в концовке игра была нервная. « КАМАЗ » очень сильно хотел отыграться. Но мы выиграли и это самое главное. Команда строится, молодая, сейчас идет притирка — и по линиям, и индивидуально. Мне нравится реакция игроков после игры. Команда у нас волевая, хочет побеждать и она будет побеждать.



Сегодня мы были сильнее как по счету, так и по статистике. Критика будет всегда, как бы мы ни играли. Это только мотивирует.