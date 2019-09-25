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Кононов: «Критика будет всегда, как бы мы ни играли»

сегодня, 21:27
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» в Набережных Челнах. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. 

Кубковая игра как всегда была сложной. Набережные Челны — футбольный город. Мы знаем историю «КАМАЗа». И знали, как команда играет сейчас, лидирует в ПФЛ и по игре, и по результатам. Мы сегодня в этом убедились. Желаю «КАМАЗу» попасть в ФНЛ по итогам сезона. И там Набережные Челны он будет представлять достойно.

Мы владели мячом, создали достаточно моментов, которые надо было реализовывать. Но, к сожалению, не реализовали, началась спешка, быстрее хотели забить. Но это не всегда срабатывает. Тем не менее, мы забили — хорошо, уверенно, но в концовке игра была нервная. «КАМАЗ» очень сильно хотел отыграться. Но мы выиграли и это самое главное. Команда строится, молодая, сейчас идет притирка — и по линиям, и индивидуально. Мне нравится реакция игроков после игры. Команда у нас волевая, хочет побеждать и она будет побеждать.

Сегодня мы были сильнее как по счету, так и по статистике. Критика будет всегда, как бы мы ни играли. Это только мотивирует.

Также ранее гендиректор «КАМАЗа» поделился мнением об игре. 

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
   113 / 978
сегодня в 21:45
КамАЗ тоже желает Спартаку попасть в ФНЛ по итогам сезона. Тут взаимно.
311
311
   81 / 978
сегодня в 21:34
Дали бой команде из ПФЛ основным составом, браво! Не замахнуться ли на ФНЛ теперь?)
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