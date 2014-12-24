Top.Mail.Ru
 
 
 
Бабаев: «В Россию едут за деньгами»

24 декабря 2014, 07:03
 Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что нужно ввести потолок зарплат для молодых (до 21 года) российских игроков.

«Я бы ограничился 150 — 200 тысячами евро в год. Хотя… С учетом сегодняшнего курса евро трудно сказать. Те расчеты проводились „по старинке“. Чем условный Базелюк хуже условного Мусы, почему первый попадет под потолок, а второй — нет? Очевидно, что если молодой игрок приехал из-за границы, то, значит, уже чего-то добился, доказал определенный уровень таланта у себя в стране.
 
Давайте называть вещи своими именами. В Россию едут за деньгами. Ограничивая зарплату иностранца, мы автоматически снизим качество, потому что за сто тысяч евро в год хорошего легионера к нам объективно не заманишь„, — приводит слова Бабаева корреспондент “СЭ» Дмитрий Симонов.
 
