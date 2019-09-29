«Торпедо» неожиданно уступило «Нефтехимику»

«Торпедо» проиграло «Нефтехимику» во встрече 15-го тура ФНЛ. Несмотря на поражение, «автозаводцы» с 37-ю очками остались на первом месте в таблице, нижнекамцы (23 балла) - восьмые.
«Нефтехимик» - «Торпедо» 1:0 (0:0)
Голы: Петров 81
«Нефтехимик»: Голубев, Ситдиков, Потапов, Куликов, Семенов, Канаев, Петров (Кайков 90), Галиулин (Шадрин 68), Хубаев, Макаров, Уридия (Мичуренков 89).
«Торпедо»: Кенякин, Шишкин, Шоркин, Багаев, Магаль, Рязанцев (Шустиков 65), Орехов (Татаринов 73), Самсонов, Галоян (Самошников 46), Сергеев (Калугин 73), Максимов (Лебеденко 46).
Предупреждения: Ситдиков 30, Семенов 41, Самошников 58, Самсонов 80
В предыдущем туре «Торпедо» сломило сопротивление «Томи».