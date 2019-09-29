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«Торпедо» неожиданно уступило «Нефтехимику»

сегодня, 18:02
НефтехимикЛоготип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Торпедо» проиграло «Нефтехимику» во встрече 15-го тура ФНЛ. Несмотря на поражение, «автозаводцы» с 37-ю очками остались на первом месте в таблице, нижнекамцы (23 балла) - восьмые.

«Нефтехимик» - «Торпедо» 1:0 (0:0)
Голы: Петров 81

«Нефтехимик»: Голубев, Ситдиков, Потапов, Куликов, Семенов, Канаев, Петров (Кайков 90), Галиулин (Шадрин 68), Хубаев, Макаров, Уридия (Мичуренков 89).

«Торпедо»: Кенякин, Шишкин, Шоркин, Багаев, Магаль, Рязанцев (Шустиков 65), Орехов (Татаринов 73), Самсонов, Галоян (Самошников 46), Сергеев (Калугин 73), Максимов (Лебеденко 46).

Предупреждения: Ситдиков 30, Семенов 41, Самошников 58, Самсонов 80

В предыдущем туре «Торпедо» сломило сопротивление «Томи».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   139 / 883
сегодня в 19:19
С Крыльями на кубок перенапряглись видимо.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   190 / 883
сегодня в 18:59
это все равно не помешает Торпедо вернуться в премьерку
mihaluch
mihaluch
   89 / 883
сегодня в 18:35
Торпедо просто взяли тайм-аут.
1 команда
1 команда
   106 / 883
сегодня в 18:29
Нефтехимик с победой!
VIPded
VIPded
   70 / 883
сегодня в 18:14
Отрыв хороший, можно и в конторах поиграть...)))
ДСА
ДСА
   131 / 883
сегодня в 18:03
Весьма неожиданно.
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