«Лацио» не заметил «Дженоа» на поле

«Лацио» разгромил «Дженоа» в игре 6-го тура итальянской Серии А. Римляне (10 очков) занимают шестое место в турнирной таблице, генуэзцы (5 баллов) - восемнадцатые.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Дженоа» 4:0 (2:0)
Голы: Милинкович-Савич 7, Раду 40, Кайседо 59, Иммобиле 78
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич (Пароло 74), Лейва, Альберто, Лулич, Корреа (Кайседо 52), Иммобиле (Адеканье 86)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Дженоа»: Раду, Эль Ями , Ромеро, Кришито, Радованович, Гильоне, Кассата (Шене 69), Лерагер (Пандев 46), Баррека (Паяч 46), Куаме, Санабрия
Главный тренер: Андреацолли Аурелио.
Предупреждения: Эль Ями 29, Санабрия 74
В прошлом туре «Лацио» проиграл «Интернационале».