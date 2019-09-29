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«Лацио» не заметил «Дженоа» на поле

сегодня, 17:52
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)4 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

«Лацио» разгромил «Дженоа» в игре 6-го тура итальянской Серии А. Римляне (10 очков) занимают шестое место в турнирной таблице, генуэзцы (5 баллов) - восемнадцатые.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Дженоа» 4:0 (2:0)
Голы: Милинкович-Савич 7, Раду 40, Кайседо 59, Иммобиле 78

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич (Пароло 74), Лейва, Альберто, Лулич, Корреа (Кайседо 52), Иммобиле (Адеканье 86)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Дженоа»: Раду, Эль Ями  , Ромеро, Кришито, Радованович, Гильоне, Кассата (Шене 69), Лерагер (Пандев 46), Баррека (Паяч 46), Куаме, Санабрия
Главный тренер: Андреацолли Аурелио.

Предупреждения: Эль Ями   29, Санабрия 74

В прошлом туре «Лацио» проиграл «Интернационале».

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