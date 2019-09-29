Джеко принес победу «Роме» над «Лечче»

«Рома» одержала победу над «Лечче» в матче 6-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (11 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Лечче» (6 очков) занимает 15-е место.
Лечче, стадион Виа Дель Маре
«Лечче» - «Рома» 0:1 (0:0)
Гол: Джеко 56
Нереализованный пенальти: - Коларов 80
«Лечче»: Габриэл, Рисполи, Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер, Тахцидис (Имбула 63), Петриччоне, Манкосу (Шахов 51), Бабакар (Ла Мантиа 76), Фалько
Главный тренер: Ливерани Фабио.
«Рома»: Лопес, Флоренци (Спинаццола 77), Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету, Клюйверт, Пеллегрини (Дзаньоло 70), Мхитарян (Кристанте 87), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Пеллегрини 18, Мхитарян 25, Смоллинг 49, Лучиони 79, Рисполи 84, Кристанте 90+5
Ранее «Наполи» одержал победу над «Брешией».
Так держать римляне!
Так держать римляне!