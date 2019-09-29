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Джеко принес победу «Роме» над «Лечче»

сегодня, 17:57
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» одержала победу над «Лечче» в матче 6-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (11 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Лечче» (6 очков) занимает 15-е место.

Лечче, стадион Виа Дель Маре

«Лечче» - «Рома» 0:1 (0:0)
Гол: Джеко 56

Нереализованный пенальти: - Коларов 80

«Лечче»: Габриэл, Рисполи, Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер, Тахцидис (Имбула 63), Петриччоне, Манкосу (Шахов 51), Бабакар (Ла Мантиа 76), Фалько
Главный тренер: Ливерани Фабио.

«Рома»: Лопес, Флоренци (Спинаццола 77), Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету, Клюйверт, Пеллегрини (Дзаньоло 70), Мхитарян (Кристанте 87), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Пеллегрини 18, Мхитарян 25, Смоллинг 49, Лучиони 79, Рисполи 84, Кристанте 90+5

Ранее «Наполи» одержал победу над «Брешией».

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Все комментарии
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
   879 / 883
сегодня в 18:32
Молодец Джеко!
Так держать римляне!
КЭТиК
КЭТиК
   137 / 883
сегодня в 18:04
Должны и победили.
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