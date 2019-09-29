«Рубин» и «Уфа» не смогли размочить счет на табло

«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ.
После этой встречи «Уфа» занимает шестую позицию в таблице (15 очков), а «Рубин» - одиннадцатую (11 очков).
Казань, стадион «Центральный»
«Рубин» - «Уфа» - 0:0
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Уремович, Данченко, Коновалов, Ташаев, Подберёзкин (Башкиров 69), Могилевец, Зуев (Кварацхелия 74), Марков (Кьяртанссон 63)
Главный тренер: Шаронов Роман.
«Уфа»: Беленов, Круговой (Терентьев 61), Табидзе, Пуцко, Никитин, Сухов, Тилль (Голубев 84), Карп, Фомин, Емельянов (Бизяк 54), Кротов
Главный тренер: Евсеев Вадим.
Предупреждения: Уремович 12, Марков 58, Фомин 60, Коновалов 89
Судья: Матюнин Алексей.
В другом матче тура ЦСКА разгромил «Урал».
А Кварацхелия небось локотки свои грузинские кусает. Пердив все ближе и явственней!!!
А Кварацхелия небось локотки свои грузинские кусает. Пердив все ближе и явственней!!!
Рубиновые ...ну после 5 поражений подряд , ничейка тож результат ))))) не смогли автобус вскрыть . .. Зуева надо было воще не выпускать в старте ...... Вдесятером играли ,.
...и че его взяли ???? Загадка.....
Рубиновые ...ну после 5 поражений подряд , ничейка тож результат ))))) не смогли автобус вскрыть . .. Зуева надо было воще не выпускать в старте ...... Вдесятером играли ,.
...и че его взяли ???? Загадка.....