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«Рубин» и «Уфа» не смогли размочить счет на табло

сегодня, 15:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ.

После этой встречи «Уфа» занимает шестую позицию в таблице (15 очков), а «Рубин» - одиннадцатую (11 очков).

Казань, стадион «Центральный»

«Рубин» - «Уфа» - 0:0

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Уремович, Данченко, Коновалов, Ташаев, Подберёзкин (Башкиров 69), Могилевец, Зуев (Кварацхелия 74), Марков (Кьяртанссон 63)
Главный тренер: Шаронов Роман.

«Уфа»: Беленов, Круговой (Терентьев 61), Табидзе, Пуцко, Никитин, Сухов, Тилль (Голубев 84), Карп, Фомин, Емельянов (Бизяк 54), Кротов
Главный тренер: Евсеев Вадим.

Предупреждения: Уремович 12, Марков 58, Фомин 60, Коновалов 89

Судья: Матюнин Алексей.

В другом матче тура ЦСКА разгромил «Урал».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил Шуnя771
   24 / 865
сегодня в 16:28
А Фомин в штангу на последних минутах со штрафного?)
Приветствую! Так я в скобках и имел в виду этот штрафной, удар Тиля опасным можно считать с большой натяжкой.
Шуnя771
Шуnя771 ответил За адекватность
   38 / 865
сегодня в 16:19
Да уж. За весь матч на двоих команды умудрились не создать ни одного голевого момента ( штрафной "Уфы" и удар исландца в концовке то такое) и разошлись как в море корабли. "Рубин" как говорят с "упрямством осла" выполнил 100500 бесполезных навесов, а "Уфу" и ничья видимо устраивала, поэтому они особо в атаку и не рвались.
А Фомин в штангу на последних минутах со штрафного?)
Absinthe2
Absinthe2
   51 / 865
сегодня в 16:10
При Бердыеве, считал, что Коновалов - восходящая звезда нашего футбола. Будущий лидер сборной.... Что происходит?
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Partisanism .
   119 / 865
сегодня в 16:07
Автобус или нет, но результат есть! В начале сезона сколько криков было о неизбежном вылете Уфы в пердив, а теперь Уфа на 6 месте. Уфа и до зоны УЕФА может добраться.
Может. Если атака усилится.
За адекватность
За адекватность
   24 / 865
сегодня в 16:04
Да уж. За весь матч на двоих команды умудрились не создать ни одного голевого момента ( штрафной "Уфы" и удар исландца в концовке то такое) и разошлись как в море корабли. "Рубин" как говорят с "упрямством осла" выполнил 100500 бесполезных навесов, а "Уфу" и ничья видимо устраивала, поэтому они особо в атаку и не рвались.
Partisanism .
Partisanism .
сегодня в 16:04
Автобус или нет, но результат есть! В начале сезона сколько криков было о неизбежном вылете Уфы в пердив, а теперь Уфа на 6 месте. Уфа и до зоны УЕФА может добраться.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 865
сегодня в 16:04
Хорошо , что смотреть не стал.
А Кварацхелия небось локотки свои грузинские кусает. Пердив все ближе и явственней!!!
Пепс
Пепс
   338 / 865
сегодня в 16:03
Уфа , а че не все в ворота встали....???? Автобусище ...
Рубиновые ...ну после 5 поражений подряд , ничейка тож результат ))))) не смогли автобус вскрыть . .. Зуева надо было воще не выпускать в старте ...... Вдесятером играли ,.
...и че его взяли ???? Загадка.....
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   119 / 865
сегодня в 16:01
Два автобуса ... Нули в пользу гостей!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   163 / 865
сегодня в 16:00
Соседи,Вы бы по три балла разделили бы лучше,каждый на своем поле.))))
STVA 1
STVA 1
   110 / 865
сегодня в 15:59
Унылые нули...
nubom
nubom
   264 / 865
сегодня в 15:58
Плохой футбол...
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