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Юран: «Я готов вытащить „Спартак“»

сегодня, 09:08

Экс-игрок московского «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить и вытащить команду. 

Мне приятно, когда такой заслуженный человек, как Ефремов, говорит обо мне как о потенциальном тренере «Спартака». Могу ли я возглавить «Спартак»? А почему нет? Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что ещё не готов. Всегда нужно адекватно оценивать момент. Если берёшься за что-то, нужно не просто взяться, а ещё и нести ответственность перед армией болельщиков. Хочу – это одно, а вот можешь ли – это другой вопрос.

На данный момент, если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить «Спартак». Я знаю, как это делается. Это нужно не то что жёстко, а действительно требовать, спрашивать и доносить игрокам по-мужски. Вы за это получаете и огромную заработную плату, и база есть, и стадион. Это не должно уходить на второй план.

Бывают удобные и неудобные тренеры. Я отношу себя ко вторым. У меня есть своё мнение, своя цель, я несу ответственность. Многих это не устраивает, и из-за этого появляются моменты, когда не поймёшь, с кого спрашивать. 

Накануне московский «Спартак» отправил Олега Кононова в отставку. 

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Все комментарии
Aniva
Aniva
   44 / 904
сегодня в 10:37
Шалимов, Широков, Ледяхов, теперь Юран, откуда они все выползли?
Faustello
Faustello
   7 / 904
сегодня в 10:36
Сиська Федуна освободилась, куча мастеров тренерского жанра сделали стойку и крутят носами )))
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   724 / 904
сегодня в 10:36
Юран, Шалимов? Пущай балаболы Бубнов и Ловчев тренируют Спартак. Посмотрим какие они, а то на словах все Львы Толстые
n272nm
n272nm
   119 / 904
сегодня в 10:22
Барсика на царство!!! Бугага!
cska plus
cska plus
   13 / 904
сегодня в 10:13
Ахахах! Все хотят занять трон и подоить федуна.
2008 год
2008 год
   830 / 904
сегодня в 09:51
Нужно Юрана, он всех родственников с укроины в тарасовке трудоустроит.
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 904
сегодня в 09:46
Этот то куда? Хотя посмеяться можно будет. Гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 904
сегодня в 09:44
Ефремов-младший никогда не был "заслуженным ЧЕЛОВЕКОМ",он-"заслуженный артист".Так и ты никого никуда не вытащишь.
Martini_1987
Martini_1987
   213 / 904
сегодня в 09:43
Юран: "Я готов вытащить из Спартака еще пару сотен миллионов долларов"...
clop
clop
   421 / 904
сегодня в 09:39
Сейчас хотелось бы увидеть на посту главного тренера спартака даже не Юрана, а Романцева. Особенно после его обещания "порвать козлов". Федун, дай старику еще один шанс доказать на деле, что он не пустобрех :))
viv
viv
   60 / 904
сегодня в 09:38
    Суеверный
    Суеверный ответил Don Nerazzurri
       180 / 904
    сегодня в 09:36
    То они сопьются!Аха))
    Сначала инкорпорируют Олега Романцева. Он выиграл восемь (!) чемпионатов как тренер.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
       342 / 904
    сегодня в 09:36
    Шалимов готов вытащить спартак, Широков готов, теперь вот Юран...мож всех нанять? Будет коллективное руководство. Так и чемпионами вселенной могут стать.
    Суеверный
    Суеверный
       180 / 904
    сегодня в 09:34
    Не самый лихой вариант. А самый лихой - пусть владелец и тренирует. Уж самого то себя он не уволит через несколько месяцев. Зато игроки станут ориентироваться в "научном коммунизме" и как доить Россию.
    Martini_1987
    Martini_1987 ответил Михаил Славнов
       213 / 904
    сегодня в 09:32
    Ужас, он же разговаривать толком не умеет.
    Неужели ты думаешь, что в том положении, в котором сейсас находится пищевик уместны каки-то ни было эпитеты и хвалебные оды в адрес этого сброда двуногих, хм, я бы вообще на месте Юрана забросил эту идею, рыба гниет с головы, и проблемы клуба являются последствием морального разложения его владельцев...
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       12 / 904
    сегодня в 09:27
    Ужас, он же разговаривать толком не умеет.
    Martini_1987
    Martini_1987
       213 / 904
    сегодня в 09:27
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri ответил LOpp
         219 / 904
      сегодня в 09:22
      А что если сразу 10 тренеров нанять?
      То они сопьются!Аха))
      drug01
      drug01
         118 / 904
      сегодня в 09:21
      Какое желание????
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
         424 / 904
      сегодня в 09:18
      Как нахваливает себя... Ответьте, Сергей, на один вопрос, почему провалились все команды, которые вы ранее тренировали? Несть им числа. Это во-первых. Во-вторых, чтобы донести до футболистов свои требования и пожелания, о чем вы говорите, надо правильно выражать свои мысли. А с этим у вас беда. Неоднократно слышал ваши комментарии по телевизору и удивлялся корявой, невнятной речи. Без обид.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
         163 / 904
      сегодня в 09:17
      Становись в очередь,будешь 21)))))
      LOpp
      LOpp
         22 / 904
      сегодня в 09:17
      А что если сразу 10 тренеров нанять?
      ДСА
      ДСА
         129 / 904
      сегодня в 09:16
      Что-то желающих очень много на место тренера Спартака.
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