Песенка Кононова спета. «Спартак» готов к борьбе за выживание

сегодня, 20:20

Футболисты москвичей пытались без поддержки тренера переиграть аутсайдера РПЛ , но «Соккер.ру» фиксирует провал.

Игрокам изредка бывает стыдно, так что четвертый подряд влет в РПЛ в планы не входил. Могли закатить с игры, могли с пенальти, поставь его судья. Но «спартаковский» тренер наиграл на поражение, и его влияние перевесило.

Что там после издевательств идет, пытка? Увидели моральную пытку. В перерыве хмурый Романцев сидел на стадионе, пил кофе или чай из одноразового стаканчика. А чем обмывали игру «Оренбурга» в Санкт-Петербурге, догадайтесь сами.

Во втором тайме оператор показал хозяйские трибуны – у грустной женщины были слезы в глазах. Уже нет смысла вспоминать моменты или красную карточку. Назад не отмотаешь, а отскакивать вечно даже Кононов не может. Результат – на табло.

Футболисты «Спартака» сделали все, что может команда без тренера. Разве что Жиго мог забить «Оренбургу» с нарушением правил на 93-й минуте – не сомневайтесь в Самуэле, но не сыграл из-за травмы. А вот если говорить о работе Кононова, то находим другие определения.

Боязливый

Кононов так боится поднимать скорость игры, чтобы не увидеть ошибки своей команды, что часто играет пешком. Ремарка комментатора, что народ на трибунах смотрит на экраны телефонов – настолько игра неувлекательная, является уместной, чтобы описать футбол до первого гола «Оренбурга». Кононов работает с трусливой командой, у которой характер показывал только Жиго. Остальные взрывались моментами, но по сезону командная смелость не замечена.

Загнобленный

Оскорбляли, но не на пустом месте. Фанаты гнобили Кононова, ультрас зажигали, но на трибунах были и пустые места. «Спартак» в прошлом сезоне рисовал мертвые души – учитывали в статистике посещаемости владельцев абонементов, которые игнорировали матчи с Глушаковым. В этом «красно-белые» поддерживали команду яростно и массово – до матча против «Оренбурга» в РПЛ средняя заполняемость стадиона в процентах была на уровне с той, что у «Зенита». Но терпение фанатов имеет грань, и «Спартак» ее перешел.

Замороженный

Свежие идеи заморозили на зиму. Такое ощущение, что у «Спартака» на поле 10 Глушаковых и Максименко. Только если Денис бегал, как «курица без головы» - определение Рианчо, то вот эти скорее заторможенные. Пасы поперек поля, перекатывания с фланга на фланг, попытки довести позиционную атаку до удара настолько банально, что их сразу читают. «Спартак» был заторможенным против «Зенита» и в двух играх с «Брагой». Но теперь скатились – аналогично играют с клубами уровня ФНЛ . За эмоциональный градус футбола отвечает тренер.

Запуганный

Проблема не в том, что Кононов не умеет тренировать – в «Арсенале» получалось, «Спартак» обыгрывал. Но у Олега Георгиевича нет психологических качеств, которые позволили бы повести за собой такой сложный коллектив, как у «красно-белых». Много новичков, мало футбольного интеллекта – футболистов с мышлением хотя бы Еременко, не говоря о Черенкове, на поле не видим. «Спартак» смертельно боялся проиграть «КАМАЗу» – команде с третьей лиги, а теперь не испугал и не удивил «Оренбург». Не мои слова, а футболистов гостей.

Робкий

И Кононов, и многие игроки, вроде Тиля, слишком робкие. Профессионалы, которые живут в роскошных условиях, катаются на дорогущих авто, отдыхают на лучших курортах планеты, имеют возможность обеспечить всех родных с любимыми соседями включительно, должны хотя бы обозначать желание прибавлять. Не путайте со стараниями, их только в детском саду учитывают вместо результата! Но кто в «Спартаке» прогрессирует как боевая единица? Конечно, контролировать подъем – задача тренера, но робость, с которой играют все, кроме Жиго и Бакаева, не удивляет – привыкли к жалкому существованию.

Скованный

Конечно же, «Спартак» имел преимущество над «Оренбургом». А как иначе? Но игру-то не контролировали, в счете не повели быстренько, чтобы расслабиться и добивать аутсайдера методично. Но ведь есть достаточно команд в РПЛ , которые уже обыгрывали «Оренбург». Почему Кононов, скованный в пуховиках и пиджаках, не изучал опыт коллег, для которых победа над последней командой старта сезона не была невероятно сложной задачей? «Ростов», ЦСКА , «Ахмат» и «Арсенал» обыгрывали «Оренбург». Все со счетом 2:1. Элементарно, Ватсон!

Зашуганный

Выше представлены шесть синонимов вот этого слова. «Спартак» и Кононов зашуганные поражениями. А если бы у команды был подходящий тренер, вы бы увидели вынос тела «Оренбурга». Почему жесткий вынос? А вспомните тридцатый тур прошлого сезона. Если клуб с бюджетом в 11 миллиардов рублей теряет премиальные в Лиге Европы – прямую путевку в групповой раунд, то мстит обидчику на футбольном поле. Это спорт, тут есть место реваншам. Особенно когда знаете, что «Оренбург» играет и за себя, и немножко за спонсоров «Зенита».

Кононов – энергетический вампир

В не очень удачном сериале про вампиров по мотивам крутой комедии – «Реальные упыри», есть герой – клерк. Никакой внешне и по сути своей, но заходит в офис, начинает с людьми говорить, и им становится тошно. Энергетический вампир, как Кононов.

Вроде бы тень в пиджаке, почти ничего не делал, а крови попил! В отставку ведь не подавал долго. Не наплевал на компенсацию сразу, хотя у мужчин должно быть самоуважение. «Спартак» слишком большой клуб, чтобы наставник над ним и собой так издевался. Кононов работал на ЦСКА и «Зенит» последние недели.

Сегодня у «Спартака» снова не было главного тренера. Доказательства? Команда туповато атаковала, необдуманно. На флангах обороны порядок не навели. В центре поля убрали Крала, но опорная зона как была пустой – так и осталась. Зобнин и Гулиев не справлялись с редкими ответами «Оренбурга», а Умярова тренер Кононов футболистом основы не считает.

Мельгарехо знает, что Кононов плохо к нему относится, с предельной концентрацией в оборону после травмы Айртона не ушел, упустил соперника. Без Жиго первого паса нет, Джикия словно разучился выходить в атаку, Кутепов – никогда не умел. Все уколы «Спартака» скорее следствие слабостей «Оренбурга», чем доказательство, что Кононов поставил игру.

Федотов так и сказал – его команда ошибалась, поэтому пришлось понервничать. А коллектив уровня «Спартака» без тренера играет именно вот так, как сегодня. И как вчера, позавчера, месяц, полгода тому назад. Давно одна и та же картина. Ничего нового против «Оренбурга» не показали, содержательность игры нулевая - судороги.

Кононов из козла отпущения превратился во вредителя. Бездействие тренера в футболе равно халатности. Лучший подарок, хотя и запоздалый, который Олег Георгиевич смог сделать – уйти в отставку. А теперь голые цифры: из 33 карпинских пунктов в 11 матчах команда потеряла 19, или 57.6 % - почти 60 %.

Но понятно, почему Федун взял паузу. Сложно найти тренера для «Спартака» хуже, чем Кононов, и поэтому бездействовали. Не продумали замену, и против «Краснодара» на бровке будет человек из штаба Олега Георгиевича – прекрасное решение, позволит сразу начать с чистого листа.

А если без сарказма, то иногда кажется, что чемпионство «Спартака» всем приснилось, насколько выбивается из общей картины. Фанатам «красно-белых» самое время пробуждаться в холодном поту, ведь без титула история команды последних лет десяти смотрится единым целым.

Все было, и это уже видели. Тренер Кононов в «Спартаке» не стал объектом клубной политики. Его предложил, как говорят, Андрей Федун. Изначально многие подозревали, что решение гениальное – безвольный тренер для команды, где сожрали любимца публики, чемпиона Карреру.

Измайлова уволил не Кононов. Глушакова убрал не он. Цорна выбрали без тренера. Айртона или Ларссона подписал не Олег Георгиевич. Кононова в «Спартаке», считай, не было. Но следы от укуса остались! Его серость дорого обошлась – минус финал Кубка России весной, минус группа ЛЕ , минус уверенный старт в РПЛ .

Констатация грустных фактов. Снова не смогли, снова не справились, снова нужно угадать с тренером, хотя в 21-м веке получилось удачно выбрать наставника один раз, и то случайно.