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Сёмин: «Игроки „Атлетико“ четко знают свои задачи и функции на поле»

сегодня, 12:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 22:00 Не начался

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассуждает о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико»

Я полностью согласен с Ведраном (Чорлукой). Самые сильные качества «Атлетико» — их команда. Они четко знают свои задачи и функции на поле. Поэтому они сильны не по отдельности, а командой.

Сейчас, самое главное — восстановление. Чтобы игроки в физическом плане были готовы. На это сейчас делаем большой акцент в тренировочном процессе.

У нас очень хорошее настроение. Мы провели два великолепных матча. Ошибки, которые мы допускали, мы должны обязательно учесть. Но самый важный момент в футболе не то, что было вчера, и не то, что будет завтра. Ключевое — 90 минут матча. Мы должны сконцентрироваться на них. А дальше, жизнь покажет.

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Все комментарии
viv
viv
   67 / 906
сегодня в 13:28
Атлетико это серьезно...главное не обновить антирекорд мясных 0:7
drug01
drug01
   121 / 906
сегодня в 12:58
Но Сёмин опытный тренер не лыком шит!
DVOK68
DVOK68
   251 / 906
сегодня в 12:27
Да и игроки команды Палыча знают свои действия не хуже,факт.
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