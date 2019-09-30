Сёмин: «Игроки „Атлетико“ четко знают свои задачи и функции на поле»

Наставник «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Я полностью согласен с Ведраном (Чорлукой). Самые сильные качества «Атлетико» — их команда. Они четко знают свои задачи и функции на поле. Поэтому они сильны не по отдельности, а командой.

Сейчас, самое главное — восстановление. Чтобы игроки в физическом плане были готовы. На это сейчас делаем большой акцент в тренировочном процессе.

У нас очень хорошее настроение. Мы провели два великолепных матча. Ошибки, которые мы допускали, мы должны обязательно учесть. Но самый важный момент в футболе не то, что было вчера, и не то, что будет завтра. Ключевое — 90 минут матча. Мы должны сконцентрироваться на них. А дальше, жизнь покажет.