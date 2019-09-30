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Президент «Ростова»: «Нам удалось быстро договориться с Мамаевым»

сегодня, 12:17

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал подписание скандального полузащитника Павла Мамаева.

Подписание любого квалифицированного футболиста всегда проходит в условиях сильной конкуренции. Тем более когда речь идет о футболисте с российским паспортом. Нам удалось быстро договориться с Павлом.

Риск при подписании Мамаева? Павел — профессиональный игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень, а может быть, и превзойдет его.

История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила — мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной.

Что касается его физического состояния — Павел прошел медицинское обследование в Ростове. У него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение.

У нас нет юридических оснований для того, чтобы заявить игрока прямо сейчас. Решения по составу команды на поле всегда принимает главный тренер. Я думаю, что если бы Павел был в заявке, то мы бы увидели его на поле уже через месяца полтора. Ему предстоит большая работа по восстановлению, но я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году либо на зимних тренировочных сборах.

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Все комментарии
2008 год
2008 год
   561 / 906
сегодня в 13:11
С Ионовым сольются.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   27 / 906
сегодня в 12:56
Понятно, что с учетом лимита подписание "Ростовом" Мамая можно считать удачей. Пару лет еще может поиграть на приличном уровне.

Хотя по пиару Мамаев - одна из самых неприятных личностей в футболе. Все помнят "жду г-на в комментариях", конечно, кроме избиения ногами лежачих и жены-ТП. Но тут дело воспитания в первую очередь даже, с уголовником-отцом - главой ОПГ как-то ждать, что вырастет какой-нибудь джентльменчик Роман Зобнин было бы странно)).
oFANATo
oFANATo
   22 / 906
сегодня в 12:45
Не зря всё-таки Мамаева попросили на выход из ЦСКА в свое время.
Zenit_84
Zenit_84
   239 / 906
сегодня в 12:41
Ещё бы,,,
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   63 / 906
сегодня в 12:31
Ещё бы. Мамай изрядно поистратился. А так можно тренироваться и получать огромное бабло.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   235 / 906
сегодня в 12:28
Ростов - команда штрафбат)
При всем уважении
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