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Влашич: «ЦСКА старается доминировать на поле»

сегодня, 11:26

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о стиле игры московской команды.

Мы научились играть три раза в неделю, здесь нет никаких проблем. Скажу вам так: играть гораздо лучше, чем тренироваться. Мне нравится наш стиль. ЦСКА старается доминировать на поле, в том числе и в матчах против сильных клубов. Я действительно очень люблю, когда наша команда владеет инициативой, держит соперника на его половине поля. Такая игра доставляет удовольствие и болельщикам, и нам, футболистам. Когда мы теряем мяч, стараемся сразу вступать в отбор, чтобы скорее себе вернуть его себе. Образцовым можно назвать первый тайм матча с «Краснодаром», когда мы безраздельно владели инициативой против сильного соперника. Надо стараться играть так всегда. Понимаю, что это вряд ли возможно, у соперника свои планы, он тоже старается действовать как можно лучше и тоже борется за инициативу. Поэтому, может быть, против «Краснодара» у нас не получилось отыграть в таком режиме оба тайма. Но мы заслуженно выиграли этот матч. С «Уралом» мы уже владели преимуществом на протяжении всей игры. Как бы то ни было, нам есть, над чем работать, что улучшать, и мы постараемся еще прибавить. Останавливаться на достигнутом не намерены.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил Absinthe2
   29 / 906
сегодня в 12:12
Да видели как Ростов в еврокубках огребал.Не смешил бы уже людей.
Absinthe2
Absinthe2 ответил oFANATo
   45 / 906
сегодня в 12:07
А с кем твой Ростов играет в еврокубках? Хотя играть в еврокубках ещё надо заслужить.
Когда Ростов играл в еврокубках, за него стыдно не было. А разве Цска ИГРАЕТ в еврокубках? Он там ложится)))
oFANATo
oFANATo ответил Absinthe2
   29 / 906
сегодня в 12:00
А с кем твой Ростов играет в еврокубках? Хотя играть в еврокубках ещё надо заслужить.
oFANATo
oFANATo
   29 / 906
сегодня в 11:58
Молодцы, прогрессируете.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 906
сегодня в 11:51
Давайте , парни, старайтесь!!! Главное без травм!!!
Absinthe2
Absinthe2
   45 / 906
сегодня в 11:28
С Лудогорцем это было очень заметно)))
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