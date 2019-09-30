Влашич: «ЦСКА старается доминировать на поле»

Полузащитник ЦСКА рассказал о стиле игры московской команды.

Мы научились играть три раза в неделю, здесь нет никаких проблем. Скажу вам так: играть гораздо лучше, чем тренироваться. Мне нравится наш стиль. ЦСКА старается доминировать на поле, в том числе и в матчах против сильных клубов. Я действительно очень люблю, когда наша команда владеет инициативой, держит соперника на его половине поля. Такая игра доставляет удовольствие и болельщикам, и нам, футболистам. Когда мы теряем мяч, стараемся сразу вступать в отбор, чтобы скорее себе вернуть его себе. Образцовым можно назвать первый тайм матча с «Краснодаром», когда мы безраздельно владели инициативой против сильного соперника. Надо стараться играть так всегда. Понимаю, что это вряд ли возможно, у соперника свои планы, он тоже старается действовать как можно лучше и тоже борется за инициативу. Поэтому, может быть, против «Краснодара» у нас не получилось отыграть в таком режиме оба тайма. Но мы заслуженно выиграли этот матч. С «Уралом» мы уже владели преимуществом на протяжении всей игры. Как бы то ни было, нам есть, над чем работать, что улучшать, и мы постараемся еще прибавить. Останавливаться на достигнутом не намерены.