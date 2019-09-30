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Влашич: «ЦСКА постарается удержаться на первом месте»

сегодня, 10:59
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о лидерстве команды в турнирной таблице РПЛ.

Давайте вернемся немного назад. И вспомним, что в прошлом сезоне мы далеко не всегда доводили до победы вроде бы неплохие по качеству поединки. В том числе и те, в которых у нас было большое преимущество, где мы доминировали. Так вот, теперь мы научились такие матчи выигрывать. В чем разница? Команда развивается. Мы обрели зрелость, накопили тот самый опыт, которого нам не хватало раньше. Поверьте, это не просто слова.

Могу обещать: мы сделаем все, чтобы продолжать в том же духе. У нас отличная команда, ЦСКА постарается удержаться на самом верху.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   26 / 906
сегодня в 12:12
Вы уж постарайтесь на радость своих болельщиков, мы будем только рады. Удачи вам.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 906
сегодня в 11:49
Никола потихоньку стал прибавлять - это радует!!!
Adepta
Adepta
   50 / 906
сегодня в 11:41
Напоминает речи свиней после редких побед.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   147 / 906
сегодня в 11:34
Опрометчивые заявления. Есть много но, не зависящих от команды. Травмы, судьи, сейчас начнутся подмёрзшие поля. Не ту тактику выберут, не те бутсы оденут.
Стараться конечно старайтесь, но иногда и это не помогает.
Absinthe2
Absinthe2
   45 / 906
сегодня в 11:24
В следующем туре мы нахлобучим коней и они перестанут надеяться)
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   62 / 906
сегодня в 11:21
Очный поединок с Зенитом покажет.
VIPded
VIPded
   70 / 906
сегодня в 11:20
Удачи ЦСКА!!!
oFANATo
oFANATo
   29 / 906
сегодня в 11:19
Для самой молодой команды в РПЛ ЦСКА, чей средний возраст составляет 23.7 года выход на первое место хороший результат, хотя и промежуточный.
Но прогресс в результатах по сравнению с прошлым сезоном, когда начали строить только новую команду уже на лицо.
cska1948
cska1948 ответил Ваня лучший
   39 / 906
сегодня в 11:19
Конечно это будет трудно. По всем показателям 1 место больше всех заслуживает Локо. Краснодар и Ростов нестабильно. В Зените считают, что в футболе деньги решают все. За это надо наказывать игрой. Поэтому для ЦСКА будет успехом 2 или 3 место. Команда молодая, но перспективы у неё отличные
В спорте первое место НЕ заслуживают, его добиваются показывая соответствующий результат. А если бы в спорте места "заслуживали", то и соревнования не проводили, проголосовали кому какое место и разошлись. Показатели команд отражены в таблице и если бы Локо действительно по всем показателям был первым, то и в таблице он бы занимал первую строчку.
Ваня лучший
Ваня лучший
   61 / 906
сегодня в 11:08
Конечно это будет трудно. По всем показателям 1 место больше всех заслуживает Локо. Краснодар и Ростов нестабильно. В Зените считают, что в футболе деньги решают все. За это надо наказывать игрой. Поэтому для ЦСКА будет успехом 2 или 3 место. Команда молодая, но перспективы у неё отличные
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