Влашич: «ЦСКА постарается удержаться на первом месте»

Полузащитник ЦСКА рассказал о лидерстве команды в турнирной таблице РПЛ .

Давайте вернемся немного назад. И вспомним, что в прошлом сезоне мы далеко не всегда доводили до победы вроде бы неплохие по качеству поединки. В том числе и те, в которых у нас было большое преимущество, где мы доминировали. Так вот, теперь мы научились такие матчи выигрывать. В чем разница? Команда развивается. Мы обрели зрелость, накопили тот самый опыт, которого нам не хватало раньше. Поверьте, это не просто слова.