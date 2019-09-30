Влашич: «ЦСКА постарается удержаться на первом месте»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о лидерстве команды в турнирной таблице РПЛ.
Давайте вернемся немного назад. И вспомним, что в прошлом сезоне мы далеко не всегда доводили до победы вроде бы неплохие по качеству поединки. В том числе и те, в которых у нас было большое преимущество, где мы доминировали. Так вот, теперь мы научились такие матчи выигрывать. В чем разница? Команда развивается. Мы обрели зрелость, накопили тот самый опыт, которого нам не хватало раньше. Поверьте, это не просто слова.
Могу обещать: мы сделаем все, чтобы продолжать в том же духе. У нас отличная команда, ЦСКА постарается удержаться на самом верху.
Стараться конечно старайтесь, но иногда и это не помогает.
Стараться конечно старайтесь, но иногда и это не помогает.
Но прогресс в результатах по сравнению с прошлым сезоном, когда начали строить только новую команду уже на лицо.
Но прогресс в результатах по сравнению с прошлым сезоном, когда начали строить только новую команду уже на лицо.