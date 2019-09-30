Шалимов: «Хохлов должен остаться в „Динамо“»

Экс-тренер «Краснодара» высказался по поводу возможной отставки наставника с поста главного тренера «Динамо».

Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых. Но «Динамо» мне нравится больше, и тренеру Дмитрию Хохлову надо найти решения — при этом не вижу, что нужно его менять. Команда создает моменты в атаке, выглядит более цельно, чем «Спартак», но есть проблема реализации. На мой взгляд, это вещь поправимая, и не только снятием главного тренера. Но в этом матче удивило другое в игре бело-голубых — действия в обороне. Все-таки в текущем сезоне «Динамо» мало пропускает, команда хорошо защищается. А здесь в некоторых моментах динамовцы действовали плохо — например, в эпизоде с голом Шомуродова. Уникальный гол — в штрафной он обрабатывает мяч головой, мяч висит в воздухе, потом игрок бьет в касание с очень острого угла — потрясающе! Не знаю, когда кто-то еще забьет подобный мяч. Форвард красавец, но такое впечатление, что защитники была зачарованы его действиями и просто наблюдали, как зрители.